Звезден есенен театрален салон организират в Сливен

Гостуват актьори, оставили ярка следа на сцената на Сливенския драматичен театър: Ивайло Христов, Атанас Атанасов, Албена Павлова, Емил Марков

Хитови постановки на пет театъра, включително сливенска премиера, представяне на две книги на Георги Тошев за легендарните актриси Катя Паскалева и Леда Тасева с документални филми по тях и една изключителна изложба на театралния плакат - това включва Есенният театрален салон, който ще се проведе в Сливен от 24 септември до 12 октомври т.г., съобщиха от Държавния драматичен театър "Стефан Киров" в града. В афиша на тазгодишната театрална панорама, която се организира с продрепата на общината, блестят имената на носители на най-големите български театрални награди „Аскеер" и „Икар".

Жанровото разнообразие е демонстрирано от драма, комедия, поетичен спектакъл, мюзикъл... Запазено място в програмата имат традиционните акценти на сливенското театрално събитие: изложбата на театрални плакати – най-доброто от Международното триенале на сценичния плакат и вълшебно представление за младата публика.

Есенният театрален салон на Сливенския драматичен театър и тази година предлага изключителна премиера на театъра домакин "Домът на Бернарда Алба" по шедьовъра на испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка. Премиерната дата е 28 септември. В главната роля влиза актрисата от Стара Загора Елена Азалова, носителка на приза "Най-добра актриса" на Друмевите театрални празници "Нова българска драма 2009" в Шумен.

"Домът на Бернарда Алба" е трагедия, която разказва за потиснатите желания, за властта на строгите морални правила, за разрухата и болката, причинени от сляпото следване на традициите.

Първите две от гостуващите театрални представления са сред най-гледаните, най-хвалените, най-награждаваните в последния театрален сезон: „Последната нощ на Сократ" на Театър 199 в столицата и „Влюбеният дирижабъл" или Съдбата на поета на Пловдивския драматичен театър „Н.О.Масалитинов".

Пловдивският спектакъл за съдбата на поета, удостоен с многобройни награди и номинации, Сливен ще види на 29 септември. Той блести с награда „Аскеер" 2026 за най-добро представление и два Икара – за дебют на Паола Маравиля и за авторска музика на Сашко Костов и Явор Карагитлиев, както и с още десетина номинации за „Аскеер" и „Икар" за роли, сценография, техника, режисура и т.н.

Спектакълът е изграден по стихове, интервюта и спомени за любими поети като Миряна Башева, Добромир Тонев, Иван Методиев, Гриша Трифонов. Композицията – на Александър Секулов, режисурата – на Диана Добрева. Реализацията е по програма "Подкрепа на творческите проекти в областта на сценичните изкуства" на Министерството на културата.

Философската драма на Стефан Цанев "Последната нощ на Сократ", която ще видим на 25 септември, донесе награда „Аскеер" 2026 за водеща мъжка роля на актьорите Ивайло Христов и Атанас Атанасов, за блестящите им превъплъщения като Сократ и Палача в хитовия спектакъл". Третото звездно име от афиша – Ирини Жамбонас, печели „Икар" за поддържаща женска роля. Постановката на режисьора Съни Сънински е отличена и с номинация „Аскеер" 2026 за най-добро представление.

"Последната нощ на Сократ" е знакова философска драма от Стефан Цанев, която разглежда темите за свободата, властта и личния избор през последната нощ на философа в атинския затвор. Тя е завладяващ театрален диспут за същността на демокрацията и тиранията, за капаните на властта и избора да си свободен...

В тазгодишния есенен салон гостуват български театрални знаменитости, оставили ярка следа на сцената на Сливенския драматичен театър. Освен професорите Атанас Атанасов и Ивайло Христов, театрални и филмови звезди, започнали творчески си път на Сливенска сцена са още двама популярни актьори – Албена Павлова и Емил Марков, които ще де представят на 12 октомври в „Психо" – комедия на недоразуменията на Благоевградския театър с режисьора Николай Младенов. Техен партньор във вихрената, абсурдна и безпощадно смешна пиеса, действието на която се развива в психиатрична клиника, е атрактивният Дънди – актьорът Даниел Пеев.

Ексцентричната комедия „Психо" е по култовата пиеса "Какво видя икономът" на британския драматург Джо Ортън – една от най-провокативните и остроумни английски комедии на XX век.

Тази година, на 2 октомври, традиционният семеен спектакъл в програмата е зрелищният мюзикъл за малки и големи „Магьосникът от Оз" на Старозагорския драматичен театър "Гео Милев" с режисьор Бисерка Колевска. Той превръща класическата история на Лиман Франк Баум в истинско сценично приключение.

"Магьосникът от Оз" е бляскав мюзикъл, в който музика, танц, мултимедия и фантазия се преплитат в незабравимо театрално преживяване.

С многобройните изложби на театрален плакат, организирани от Сливенския драматичен театър в последните години, театърът отстоява виждането си, че мястото за показване на най-добрите постижения на сценичния плакат у нас и в чужбина е именно в театралното пространство. Световният ден на театъра тази година бе отбелязан с голямата изложба в Сливен "Жените и плакатът". А на 7 октомври централното фоайе на театъра ще покаже изложбата "Антология на българския сценичен плакат". Станалото традиционно изложение по време на сливенския есенен театрален салон този път ще представи избрани творби от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат в София.