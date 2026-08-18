Салма Хайек стана баба, сподели видео с внучето

Салма Хайек официално влезе в нова роля – тази на баба. Доведеният син на актрисата Франсоа Пино-младши и съпругата му Лара Косима Хенкел фон Донерсмарк посрещнаха първото си дете – момченце, по-рано този месец.

Преди дни Хайек сподели в Инстаграм видео, на което държи новородения си внук и му говори, докато той издава звуци, наподобяващи смях. „Благословени сме да приветстваме четвъртото живо поколение на Франсоа", написа звездата от „Фрида" към поста. Тя допълни, че ще нарича бебето Панчито, защото изглежда, че прякорът му харесва, и призна: „Не бих могла да го обичам повече".

Самата 23-годишна Хенкел фон Донерсмарк също показа първите моменти от живота им като родители. Тя публикува нежни снимки със сина си и 38-годишния Пино-младши. На един от кадрите младата майка е легнала до бебето върху одеяло за пикник, а на друг го държи в прегръдките си.

Сред споделените снимки има и моменти, в които Пино-младши храни малкия с шише и сменя пелените му. „Съпругът ми, най-готиният Франсоа на света, и нашият син, най-сладкият Франсоа на света. Първият ни месец като родители", написа Хенкел фон Донерсмарк към публикацията.

Все още не е ясно дали двойката вече е сключила брак. През март обаче Хенкел фон Донерсмарк обяви годежа им, след като двамата са били заедно около година.

Салма Хайек се омъжи за 64-годишния френски милиардер и бизнесмен Франсоа-Анри Пино през 2009 г. Двамата имат 18-годишна дъщеря – Валентина. Освен Франсоа-младши, Пино има още две деца от предишни връзки – 25-годишната Матилд и 19-годишния Огюстен.