Момчиловци търси кралицата на киселото мляко с награда от 1500 евро и пътуване до Китай

Смолянското село Момчиловци отново се подготвя да посрещне хиляди гости за деветото издание на Международния фестивал на киселото мляко- култура и традиции. Емблематичното за региона събитие ще се проведе от 28 до 30 август 2026 г.

Сред основните акценти на фестивала отново ще бъде националният конкурс за красота „Мис Родопи 2026 – Кралица на киселото мляко". Заради големия интерес организаторите са удължили срока за записване за участие. До кастинга са допуснати девойки на възраст между 18 и 24 години, които отговарят на изискванията да притежават естествена красота и чар и да обичат Родопите.

„Това е уникален шанс за всяко младо момиче да представи региона и традициите ни", заяви кметът на Момчиловци Сийка Суркова.

Наградният фонд за конкурса тази година е особено атрактивен. Носителката на короната „Мис Родопи 2026" ще получи парична награда от 1500 евро и пътуване до Китай. За първата подгласничка е предвидена награда от 1000 евро, а втората и третата подгласнички ще получат съответно 700 и 500 евро. Специалната награда на публиката е в размер на 250 евро.

В продължение на три дни централният площад на селото ще бъде изпълнен с традиционни изложби и базари на млечни продукти, био храни и изделия на местни занаятчии.

Посетителите ще могат да се докоснат и до китайската култура чрез специално обособения Павилион на китайската култура. Програмата включва изработване на ароматни сашета, уелнес практики и демонстрации по приготвяне на оризови кексчета. Сред акцентите ще бъде и кръглата маса с участието на български и китайски експерти по хранене на тема „Тайната на дълголетието".

Момчиловци е популярно в Китай благодарение на киселото мляко. През 2009 година голяма китайска компания от Шанхай (Bright Dairy) взема закваска от родопското село и пуска на пазара милиарден продукт с името „Момчиловци" (на китайски: Мусилиян / Mosilian) и е едно от най-известните марки кисело мляко в азиатската държава.

Официалното откриване ще бъде в петък, 28 август, с участието на гайдарския оркестър към читалище „Светлина", танцьорката Джиай Лим от Пекинската академия за танци и ансамбъл „Балкански огън".

В съботната вечер, паралелно с конкурса за красота, публиката ще може да се наслади на празничния спектакъл „Красотата на Родопите", мултимедийния проект „Картини от селото" и концерт на група „Шекерова и Фалшивите герои".

За кулинарната програма ще се погрижи Chef's Club Смолян с демонстрации по традиционно „биене на масло" и приготвяне на курбан чорба по стара родопска рецепта.

Организаторите са подготвили и специална програма за децата. Малчуганите ще могат да участват в конкурса за рисунка „Вълшебството на киселото мляко", който ще се проведе в Норвежката къща, както и в различни работилници за занаяти.

Неделният ден ще предложи атрактивни състезания по скоростно изяждане на кисело мляко и надпиване с айрян. Програмата ще завърши с връчване на сертификати за дълголетие на гостите от Китай и тържествено закриване на фестивала.