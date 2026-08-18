Братът на принцеса Даяна пуска историческа книга за нея

Ърл Спенсър е написал сензационни мемоари за сестра си принцеса Даяна и бурните събития след трагичната ѝ смърт, разкрива „Дейли Мейл".

Книгата Swan Song: Diana, My Sister, чието издаване е предвидено за следващия месец, представлява дълбоко личен разказ за връзката му със сестра му, за която той никога досега не е говорил.

Книгата, която е описана като историческа и изключително трогателна, се очаква да обхване детството на Даяна, нейния изключително нещастен 15-годишен брак с тогавашния принц на Уелс, както и бурните дни след шокиращата ѝ смърт при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г.

Обявявайки новината, 62-годишният Спенсър заяви: „ С наближаването на 30-годишнината от трагичната смърт на Даяна отново бях засипан с молби за интервюта за сестра ми. Това ме накара да запиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги, вместо да изпитвам дискомфорт от това, че отново чета мненията на другите, много от които се основават на лъжи, които с времето са се превърнали в общоприети".

Очаква се Swan Song, която ще бъде издадена по целия свят и преведена на 12 езика, да даде безпрецедентен поглед отвътре към една съдбоносна седмица, през която Домът на Уиндзор беше разтърсен от глобална вълна на скръб и гняв.

Тогава Ърл Спенсър изнесе прочутата си откровена и смела реч по време на погребението на Даяна в Уестминстърското абатство, гледано от над 2,5 милиарда зрители.

По време на въздействащата си реч той подчерта, че сестра му не се е нуждаела от кралска титла, за да продължи да създава своята уникална магия.

Той също така обеща, че роднините на Даяна ще пазят принцовете Уилям и Хари, за да не бъдат душите им погълнати от задължения и традиции, а да могат да бъдат свободни, както е желала.

Думите му толкова развълнуваха огромната тълпа, събрала се отвън, че спонтанните им аплодисменти в крайна сметка бяха последвани от аплодисменти и от присъстващите вътре в абатството.

"Целта на тази книга е да разкаже истината за Даяна от гледна точка на нейния брат, точно както се опитах да направя, когато изнесох реч на погребението ѝ. Както и в погребалната ми реч, искам да говоря от името на Даяна и да го направя по откровено положителен начин", казва брат ѝ.

„Надявам се тази книга да представлява интерес за мнозина, които все още пазят скъп спомен за Даяна от времето, когато беше жива, и бих се радвал, ако онези, които са твърде млади, за да я помнят в разцвета ѝ, почувстват, след като прочетат това, че разбират коя е била тя в действителност: уникална, динамична личност, изпълнена с любов, харизма и съмнения в себе си, която се хвърли с цялото си сърце в живота и остави света като много по-добро място, въпреки че напусна този свят, докато беше още толкова млада", посочи още той.

В дните преди погребението се разрази ожесточен спор относно решението Уилям и Хари да участват в погребалната процесия на Даяна.

В своята противоречива автобиография от 2023 г. Spare Хари разкри, че чичо му тогава категорично се е противопоставил, като е определил като варварство идеята момчетата, които по това време са били на 15 и 12 години, да вървят след погребалния кортеж.

Той разкри също, че когато бил предложен алтернативен план Уилям да върви сам зад ковчега, Хари се противопоставил, като заяви, че не иска брат му да преживее това изпитание сам.

По-рано тази година Спенсър описа колко изключително нещастен става всяка година на годишнината от смъртта на сестра си и колко му е трудно, когато непознати му разказват къде са били, когато тя е починала.

„За различните хора наследството на Даяна означава различни неща, особено за жените на нейната възраст. Те наистина се идентифицираха с нея. Може би са имали нещастен брак, може би са се борили с хранително разстройство. В Даяна има много неща, които да разгледаш и от които да си вземеш нещо - почти като хороскоп, можеш да го направиш да има смисъл за теб", казва Спенсър.

Swan Song ще излезе на 22 септември. На впечатляващата корица на книгата е изобразена елегантна черно-бяла фотография на Даяна.

"Това е книга с историческо значение, която разказва историята на една от най-емблематичните и културно значими фигури на 20-ти век, но тя е и напълно уникална, тъй като е написана от Ърл Спенсър от такава интимна гледна точка", казва издателят Даниел Бънярд.