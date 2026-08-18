Мария Бакалова пред “Вог Италия”: Да се адаптираш, да се адаптираш, да се адаптираш

Актрисата разказва в интервю за списанието пътя си от Бургас до Холивуд

Италианското издание на Vogue публикува обширно интервю с Мария Бакалова, в което българската актриса говори откровено за новите си филмови проекти. Тя разказва и за преживяването да работи между Европа и Холивуд, за театъра, който остава в основата на нейното актьорско разбиране, и за начина, по който днес избира ролите си. Интервюто на Андреа Джордано е публикувано на 17 август и е озаглавено „Мария Бакалова, коя е българската актриса, която завладява Холивуд".

Сред акцентите в разговора е „Learning to Breathe Under Water" - филмът на британската режисьорка Ребека Фортън, в който Бакалова изпълнява ролята на Аня, млада българска au pair, която влиза в живота на семейство, преживяващо тежка загуба. В центъра е седемгодишно дете, което се опитва да се справи с травматични преживявания и със своя особен вътрешен свят. Бакалова определя ролята като „специална" и разказва пред списанието, че работата по филма е била за нея своеобразно катарзисно преживяване и възможност да се върне към детския свят, към въображението и към способността на едно дете да намира свои начини да разбира случващото се около него.

Филмът вече направи световната си премиера на фестивала в Карлови Вари през юли 2026 г., където беше включен в секцията Special Screenings. След това беше представен и на Galway Film Fleadh в Ирландия. По данни на официалните материали за продукцията „Learning to Breathe Under Water" предстои да бъде показан и в Италия.

Историята е необичайна и запомняща се. Осемгодишният Лео, чийто свят е разтърсен от смъртта на майка му, намира убежище във въображаемия си свят. Негов най-добър приятел е огромна акула, построена от баща му художник върху покрива на дома им. В този сложен свят се появява Аня, енергична и свободолюбива au pair, която постепенно променя отношенията между баща и син и им помага да се върнат към реалния живот. В ролите са още британският актьор Рори Киниър и младият Езра Карлайл.

За Бакалова това е и история за адаптацията - тема, която тя усеща особено близка, макар да подчертава, че не е преживяла същите трудности като героинята си. Според нея самото напускане на родината и попадането в нова среда винаги е предизвикателство. А най-важното умение на един имигрант е именно способността да се приспособява. „Да се адаптираш, да се адаптираш, да се адаптираш", казва тя.

Това усещане за движение и постоянно търсене присъства и в начина, по който Бакалова говори за собствената си кариера. След номинацията си за „Оскар" за „Borat 2" тя не възприема успеха като крайна цел. Напротив -признава, че и след най-големите професионални моменти за нея остава важно да бъде „с краката на земята, скромна и гладна". Когато научава за номинацията си, реакцията й е показателна: след първоначалната радост тя просто иска да се върне към работата.

Особено интересни са думите й за българските актьори и за това, което театърът в България й е дал. Бакалова разказва, че някои от успешните ни театрални актьори имат възможността да играят един и същ персонаж в продължение на 15-20 години, по няколко пъти месечно. На пръв поглед това може да изглежда като повторение, но според нея именно в това се крие огромна школа: да се връщаш към една и съща роля отново и отново и всеки път да откриваш нещо ново в героя и в историята. Това разширява въображението на актьора и в крайна сметка обогатява и преживяването на публиката.

Именно театърът, казва тя, я е научил на дисциплина. На сцената няма втори дубъл. Ако забравиш реплика, паднеш или нещо се обърка, трябва да продължиш. А ако пред теб стоят три хиляди зрители, трябва да дадеш най-доброто от себе си по същия начин, както пред един човек. За Бакалова това е умение, което остава завинаги -способността да се изправиш и да продължиш.

В интервюто тя говори и за киното, което я е накарало да мечтае за международна кариера. „Ловът" на Томас Винтерберг с Мадс Микелсен е един от филмите, променили отношението й към киното. След него тя открива света на Dogma 95, творчеството на Винтерберг, Ларс фон Триер и Сюзан Биер. Години по-късно именно Винтерберг се оказва на същата маса с нея на церемонията на „Оскарите" през 2021 г. -момент, който Бакалова описва като особено символичен.

Следващата голяма среща за зрителите ще бъде с „Mayday", където тя играе заедно с Кенет Брана и Райън Рейнолдс. Филмът излиза в Apple TV+ на 4 септември, а Бакалова признава, че е била дълбоко впечатлена от Брана, когото определя като един от най-необикновените хора, които е срещала.

А какво иска самата тя от бъдещето? Отговорът й е прост, но много показателен: харесва свободата, но обича да бъде водена към открития. Предпочита да влезе в кожата на човек, напълно различен от нея, вместо просто да приспособи героя към собствената си личност.

И може би именно това обяснява впечатляващото движение на Мария Бакалова между толкова различни роли -от Тутара в „Borat 2" и Ивана Тръмп в „The Apprentice" до героинята й в „Learning to Breathe Under Water". За нея актьорството очевидно не е просто начин да се превърнеш в друг човек. То е начин непрекъснато да откриваш нови хора, нови светове и нови части от самия себе си.

„Веднъж научиш ли се да дишаш под вода, всичко останало ще дойде от само себе си" , казва й нейният учител по плуване. Бакалова приема тези думи почти като лична философия.