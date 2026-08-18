Криско рапира с Алекс Николов и Мони Николов в песен за отбора и народа (Видео)

"Да се знае": Криско заби зрелищен ас (на волейболен език) с новия си хит. А до него за клипа на песента рапират волейболните любимци на България, превърнали се в световни звезди, световните вицешампиони Александър Николов, Симеон Николов, Георги Татаров и Стоил Палев и още едно от новите ни големи волейболни открития - Денислав Бърдаров.

"Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта", започва Криско в началото на "Да се знае". Следва емблематичното за волейболния ни тим: "Едно сърце. Един отбор. България". И бързо става ясно, че това е песен за "отбора и народа" - думи, извадени от грандиозното посрещане на волейболните герои на площад "Свети Александър Невски" след изключителното постижение на световното първенство през 2025 г. С кадри от посрещането, което самите български национали вече обявиха, че ще помнят до края на живота си, Криско започва да пее, а римите му да "шляпат като сервис".

"Да се знае кой кой е. Като почнем, няма кой да ти помогне. Чупим кариеси, пломби. Все едно, че от небето падат бомби", започва същинската част от текста, а на фон са истински български "бомби" от волейболни мачове на родните любимци.

"Като ги зачешим, здраво пердашим. BG лъвчета, целият отбор е страшен", се пее още в новия хит на Криско.

Докато рапира в компанията на волейболистите ни, самият Криско е хванал фланелка с №7, явно символизираща и седмия играч - публиката.

Песента излиза в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин. Мачовете в София започват на 9 септември. На родна земя ще има 5 двубоя на българския отбор от груповата фаза, а след това в "Арена София" ще се играят и срещи от 1/8-финалите и 1/4-финалите с евентуално участие на България. Полуфиналите и финалите са в Италия.