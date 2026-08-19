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Капибара, гларус или морски лъв ще е талисманът на “Евровизия”?

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Първата идея дойде от Държавния куклен театър в Бургас, който предложи гларус за талисман.

Розово фламинго и морско конче също са сред идеите

Гларус, капибара, морски лъв? Какъв ще бъде талисманът на “Евровизия” догодина? Изборът все още не е направен, а първите предложения вече трупат фенове и критици в социалните мрежи.

Първата идея дойде от Държавния куклен театър в Бургас, който предложи гларус за талисман. Вдъхновен е от кукления спектакъл “Бургаски гларуси”, а птицата, освен че се среща навсякъде край морето, символизира свободолюбие, колоритност, както и автентичния “музикален” глас на морския град. 

От зоопарка в Бургас контрираха със свое предложение - капибарата Kapi.
От зоопарка в Бургас контрираха със свое предложение - капибарата Kapi.

От зоопарка в Бургас контрираха със свое предложение - капибарата Kapi. Макар да не е местен вид, животното носи послание за спокойствие, чар и приятелство. А през последните години е истински интернет феномен – разпознаваем образ в социалните мрежи, видеоклипове, мемета.

Бургазлии обсъждат още варианти кой да бъде нашият запомнящ се образ - розово фламинго, морско конче или морският лъв, който е символ на града домакин. Лъвът с рибена опашка символизира силата и храбростта на българския дух, както и връзката на Бургас със силата на морските стихии. 

Морският лъв, който е символ на града домакин. Лъвът с рибена опашка символизира силата и храбростта на българския дух, както и връзката на Бургас със силата на морските стихии.
Морският лъв, който е символ на града домакин. Лъвът с рибена опашка символизира силата и храбростта на българския дух, както и връзката на Бургас със силата на морските стихии.

Миналата година талисман на “Евровизия” във Виена бе създанието Аури - симпатично лилаво-розово пухкаво същество. Лице на конкурса в Базел през 2025 г. пък бе Лумо - странно създание във формата на сърце с рибешки очи.

А кои са вашите предложения? “24 часа” ви предизвиква да намерим талисмана на “Евровизия” в Бургас!

Изпратете ги на [email protected].

Първата идея дойде от Държавния куклен театър в Бургас, който предложи гларус за талисман.
От зоопарка в Бургас контрираха със свое предложение - капибарата Kapi.
Морският лъв, който е символ на града домакин. Лъвът с рибена опашка символизира силата и храбростта на българския дух, както и връзката на Бургас със силата на морските стихии.

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