Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на остров Корфу

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Мадона избра гръцкия остров Корфу, за да отпразнува своя 68-и рожден ден. Кралицата на поп музиката организира празненство в живописното село Курамадес.

Певицата пристигна вечерта на 16 август заедно с 30-годишния си партньор Аким Морис, някои от децата си и близки приятели.

Според местен жител два от пътищата в селото са били временно затворени, а жителите помолени да държат прозорците си затворени, за да бъде запазено личното пространство на световната звезда. В района имаше засилено полицейско присъствие.

Празненството се състоя в традиционното заведение „Адзардо", известно с местните ястия от Корфу. Мадона се появи с блестяща рокля и диадема с цветя и избра да седне в откритата част на ресторанта.

За гостите свириха местни музиканти, а програмата включваше гръцки народни песни и ребетико. В празненството участва и детско-юношеският хор „Свети Спиридон".

Преди вечерята Мадона посети местната църква „Света Богородица". Храмът беше отворен специално за нея, но посещението отпадна, тъй като новината за нейното пристигане се разпространи и пред църквата се събраха много хора.

Певицата посети и Метеора, където пристигна с два хеликоптера, придружавана от около 12 души. Групата остана в района близо три часа и разгледа манастира „Варлаам", който беше отворен специално за нея след края на обичайното работно време.

Мадона разговаря с игумена отец Венедикт, потърси духовни съвети и прояви интерес към молитвената броеница, която той държеше. След посещението световната звезда се върна на Корфу, където няколко дни по-късно отпразнува рождения си ден с гръцка музика и традиционно веселие.