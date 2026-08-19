„Тайният оркестър“ с нова музикална "черга" от любими български мелодии и песни

През авторски аранжименти и нов прочит на любими български народни мелодии и естрадни песни "Тайният оркестър" обещава музикално пътешествие между миналото и настоящето.

„Вечеряй, Радо", „Лале ли си, зюмбюл ли си", „По първи петли", „Болката отляво" и още много други обичани хитове ще прозвучат в концерта „Нова черга от стари нишки" под диригентството на Николай Стоев с концертмайстор Милена Борисова.

За музикантите традициите не са нещо, което остава в миналото. Те продължават да живеят във всеки от нас – променят се, растат заедно с времето и всяко поколение добавя своя цвят, своя почерк и своята история. Така, нишка по нишка, се ражда една нова черга.

На сцената към "Тайният оркестър" ще се присъединят Десислава Иванова и Никаела Пашалийскa от фолклорното Трио „Елея" – формация, обединена от любовта към българската народна музика и желанието тя да достига до все повече хора, като същевременно съхранява красотата, традициите и духа на българския фолклор.

Специален гост ще бъде и Сара Пейчева (Sarra) – певица, контрабасист в Тайният оркестър и автор на собствена музика. Освен като част от оркестъра, Сара развива и своя авторски проект, в който преплита различни музикални светове с неподправена искреност и емоция.

Към състава на оркестъра за концерта ще се присъединят още Рангел Георгиев (китара), Виктор Костов (пиано) и Ивайло Звездомиров (бас китара), които ще допринесат за богатото съвременно звучене на музикалната програма.

Концертът на 13 септември (от 19:00 ч.) на Лятна сцена - езеро Панчарево ще бъде воден от Яна Кузова и Ясен Владимиров.