След четири силни концерта от лятното турне в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив, Графа отново се завръща в София. На 20 август, четвъртък, той ще бъде в Kino Cabana за втори път това лято, след препълнената първа среща там в началото на сезона.

Това е и единствената обявена към момента предстояща концертна дата на певеца пред софийската публика. Само ден по-късно, на 21 август, Графа ще пее на едно от най-магичните места по българското Черноморие – остров Света Анастасия. Публиката ще стигне до острова с корабчета от Бургас, а музиката ще започне в 21:00 часа на островната сцена. Следващата морска спирка е Созопол. На 4 септември Графа ще излезе на сцената на Амфитеатър „Аполония" като част от програмата на Празниците на изкуствата „Аполония" 2026. Паралелно с летните си участия Графа работи и по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Бербатов – „Разкодиране", чието национално турне започва на 9 септември в Благоевград.