Експерти: „Одисея“ на Нолан създава нова туристическа карта на древния свят

„Одисея" на Кристофър Нолан може да промени начина, по който света възприема произведенията на Омир и си представя географията на древното Средиземноморие. Това заявиха гръцки филмови изследователи пред turkiyetoday.

Министерството на туризма на Италия посочи, че туризмът, обвързан с киното, се е превърнал в приоритет на политиката, въпреки че все още е твърде рано да се измери ефектът на филма върху туристическия поток.

Интересът, който филма възроди към Омир се усеща и в западната част на Турция, където местни изследователи, археолози и представители на властите отдавна посочват връзките на поета с древна Смирна, днешния Измир, и по-широкия йонийски свят.

Елефтерия Танули, професор по филмова теория в Аристотеловия университет в Солун, заяви, че филмът на Нолан е показал влиянието на киното върху културната и историческата памет, като същевременно е дал „втори живот" на поемата на Омир.

По думите ѝ за много зрители адаптацията на Нолан може да се превърне в единствената версия на „Одисея", която някога ще познават

Други обаче са били насърчени да посегнат към оригиналната поема за първи път или да се върнат към нея. „Успехът на филма на Нолан е толкова безпрецедентен, че не само потвърди огромното влияние на киното върху културната и историческата памет, но и даде втори живот на Омировата поема", заяви Танули пред изданието.

Тя отбеляза, че за значителна част от публиката филмът и огромният интерес към него са ги подтикнали да се върнат към оригиналния текст – за първо или повторно четене.

Бети Какламани́ду, доцент по история и теория на киното и телевизията и заместник-ръководител на Филмовото училище към Аристотеловия университет, разглежда спора през призмата на теорията на адаптацията и поставя под въпрос дали верността към оригиналния текст е подходящ критерий за оценяване на филмова адаптация. Кадър от „Одисея" на Кристофър Нолан СНИМКА: X/@CinemaScene404

„Следя с голям интерес международния дебат около филма и съм впечатлена от широкия спектър от гледни точки. Като изследовател на адаптациите обаче бих искала да подчертая, че въпросът за верността не е подходяща основа за подобна дискусия", заяви Какламани́ду.

Тя поставя въпроса към какво всъщност трябва да бъде вярна една адаптация – към местата, обстановката, героите или предполагаемия дух на произведението

„На първо място – вярност към какво? Към местоположението, обстановката, героите или към прословутия „дух" на произведението? Кой може със сигурност да ни каже какъв всъщност е този дух? Нямаме Омир тук, за да ни каже какво е имал предвид, нито Шекспир, нито дори много по-съвременни автори", казва тя.

Според Какламани́ду всяка адаптация трябва да бъде разглеждана като самостоятелно произведение, оформено както от разказа, така и от спецификата на медията. Тя припомня, че в продължение на две десетилетия преподава, че верността към оригинала е недостатъчен критерий за сравнително изследване.

Какламани́ду подчертава и способността на филмовите адаптации да свързват съвременната публика с произведения, до които тя иначе може никога да не се докосне.

„Ще бъда много щастлива, ако много от хората, които гледат „Одисеята", се върнат, за да прочетат оригиналния текст. Както пиша и в най-новия сборник, който редактирах за адаптациите, за мен те функционират като „културни посредници", казва тя. По думите ѝ екипът, който стои зад филма, взема велико произведение – в случая фундаментален разказ от гръцката античност – и чрез него предава съвременни теми, като същевременно може да насочи днешните зрители към значими произведения от миналото. Кадър от „Одисея" на Кристофър Нолан СНИМКА: X/@CinemaScene404

Танули смята, че ефектът от филма може да надхвърли културната памет. Интересът към дестинации в Гърция, Италия и други страни може да повлияе на начина, по който съвременната публика си представя географски пътуването на Одисей.

„Въздействието на филма върху туризма в Гърция, Италия и други места вероятно ще създаде нови географски координати за съвременната версия на „Одисеята", заяви тя. В същото време Танули предупреждава да не се приема новата карта като безспорна историческа география.

По думите ѝ е важно да се прави разлика между границите на митологията и историята, както и между постоянно променящите се разкази за миналото. Установяването на „истината" при Омир само по себе си е изключително сложно начинание. Какламани́ду отказва да коментира кинотуризма и географските препратки в Омировите епоси, тъй като те са извън нейната академична експертиза. Тя обаче определя „Одисеята" като универсално произведение на гръцката античност, част от световното културно наследство.

Италианското министерство на туризма заяви, че все още не е реалистично да се правят заключения за промени в туристическите потоци, свързани конкретно с „Одисеята". Причината е, че филмът е излязъл твърде скоро и няма достатъчно данни за надежден анализ.

Въпреки това данните, предоставени от министерството, показват мащаба на кинотуризма в Италия

Според JFC Tourism & Management туризмът, свързан с филми и телевизионни сериали, генерира около 600 милиона евро годишно, като води до около 1,3 милиона нощувки, пряко свързани с аудиовизуални продукции, и над 11 милиона еднодневни посещения на места, станали известни чрез киното и телевизията.

Според данни от италианския доклад за винения и кулинарния туризъм 29% от италианските туристи са били повлияни от аудиовизуално съдържание при избора на дестинация или туристическо преживяване – с 4 процентни пункта повече спрямо 2024 г.

Що се отнася конкретно до „Одисеята" на Нолан, италианските власти вече говорят за т.нар. „ефект на Нолан" – способността на киното да превръща снимачни площадки в туристически дестинации. Според първоначалните оценки остров Фавиняна може да привлече туристи, които да генерират около 287 милиона долара през следващите три години, а в по-дългосрочен план приходите могат да надхвърлят 500 милиона долара.

Фавиняна вече е отчела 7% ръст на туристическите престои през 2025 г., сочат данните на министерството.

Като друг пример е посочен сериалът „Белият лотос", който според италианските власти е генерирал около 138 милиона евро туристическа икономическа активност в Таормина

Италианският министър на туризма Джанмарко Маци определи кинотуризма като инструмент за популяризиране на културното наследство на страната и за насочване на туристи към по-слабо посещавани места.

Нарастващият туристически интерес отново поставя и Троя във фокуса на вниманието. Разположена на територията на днешна Турция, Троя е част от света, от който започва завръщането на Одисей след Троянската война.

Танули отбелязва, че е трудно древната средиземноморска география да бъде интерпретирана през призмата на днешните политически граници заради огромната дистанция между двата свята.

„Трудно е да запазим необходимата дистанция от миналото и да осъзнаем огромните различия между древния свят в Средиземноморието и днешните политически формации в региона. За добро или зло разказите ни за миналото винаги са оформени от нуждите на настоящето", заявява тя.

Според нея историци, интелектуалци и обществени коментатори имат отговорността да поставят наследството на Омир в исторически и съвременен контекст, като показват огромните промени, настъпили през повече от три хилядолетия. Кадър от „Одисея" на Кристофър Нолан СНИМКА: X/@CinemaScene404

Възраждането на интереса към Омир насочва вниманието към Измир

Новият интерес към Омир се усеща и в Турция, където древна Смирна и околностите ѝ отдавна се свързват с поета. Градският историк и писател Алтан Алтин заяви пред AFP в Борнова, близо до Измир, че местните жители традиционно наричат района „Долината на Омир". Туристи от чужбина посещават и пещера, за която местната традиция твърди, че Омир е създал своите поеми там.

Алтин смята, че Омир е бил свързан с по-широкия йонийски регион, включващ Смирна и Хиос. Археологът Мехмет Акиф Ердем посочва и монети с образа на Омир, открити в древна Смирна, като знак, че местните жители са възприемали поета като свой.

Филмът също е засилил обществения интерес. Мустафа Кочийит, който управлява книжарницата Gargantua в Измир, заявява пред AFP, че интересът към Омир се е увеличил, а продажбите на „Одисеята" са нараснали.

Кметът на Борнова Омер Ески определя наследството на Омир като въпрос на културно съхранение, а не на съвременно присвояване.

„Съхраняването на наследството на Омир е дълг, който дължим на човечеството. Той е един от основоположниците на литературата", казва Ески.

„Историите, които разказва, са за тази земя. Въпросът не е дали трябва да претендираме за Омир. Неговата история е и наша." Алтин също отхвърля превръщането на произхода на Омир в съревнование между Турция и Гърция. Омир е на 2800 години, докато турско-гръцката граница е едва на един век", заявява той. Омир е грък. Омир е анатолиец. Никой от нас не е по-стар от него, нито дори нашите държави", смята Ески.