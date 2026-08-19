Анжелик Киджо стана първата чернокожа африканка със звезда на Алеята на славата

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Петкратната носителка на „Грами" Анжелик Киджо стана първата чернокожа африканка, удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, предаде АФП, цитирана от БТА. Отличието бележи исторически момент за африканската музика.

66-годишната певица от Бенин откри звездата си на церемония в Холивуд, на която присъстваха представители на киното и музикалната индустрия.

„Ние, африканците, не осъзнаваме какво сме дали на света. Без нас на тази планета нямаше да има музика", каза Киджо. След като благодари на екипа и семейството си, тя запя пред присъстващите.

Международната кариера на Анжелик Киджо продължава повече от 40 години и включва 18 албума. Списание „Тайм" я е поставяло сред 100-те най-влиятелни личности в света, Би Би Си – сред 50-те най-емблематични фигури на Африка, а „Гардиън" – сред 100-те най-вдъхновяващи личности на планетата.

Главният изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия Харви Мейсън-младши определи Киджо като „рядко срещан артист".

„Твоят пример издигна нашата световна музикална общност, а творчеството ти продължава да ни напомня, че музиката е нещо повече от забавление – тя е връзка между хората", каза той.

Актьорът Уилям Дефо също отдаде почит на певицата и на енергията, с която тя се представя на сцената.

„Без никакво съмнение тя е най-неуморната жена в шоубизнеса", каза звездата от „Взвод".

Дефо открои и хуманитарната работа на Киджо чрез фондацията ѝ „Батонга", която подпомага образованието на момичета и млади жени в Африка. Според него тази дейност не е просто символичен ангажимент на известна личност, а продължение на посланията, които певицата отправя чрез музиката си.