ZZ Top отменят само два концерта след смъртта на барабаниста си, продължават с турнето

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ZZ Top ще отменят само два концерта след смъртта на дългогодишния си барабанист Франк Биърд, след което продължават с турнето си в САЩ.

Следващото шоу е на 21 август в Тексас, а концертите ще продължат по план до финала на турнето в началото на октомври.

Биърд почина на 77-годишна възраст в своето ранчо в Ричмънд, Тексас. По-рано това лято той се оттегли от концертните участия с групата, а на негово място за барабаните застана Майкъл Монахан.

Фронтменът Били Гибънс заяви:

„Групата, от която Биърд беше част в продължение на шест десетилетия, ще продължи напред, както той би искал."

ZZ Top обявиха, че отменят само следващите си два концерта – в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс. Групата ще поднови турнето този петък в Игъл Пас, Тексас, последвано от два концерта през уикенда в Остин. След това турнето ще премине през Средния Запад, Североизтока и Югоизтока на САЩ, преди да приключи на 9 октомври в Порт Уентуърт, Джорджия, съобщи Zrock.

ZZ Top взеха сходно решение и когато басистът Дъсти Хил почина през 2021 г. Тогава групата си даде само няколко дни, за да почете паметта му, преди да се завърне на сцената. Неговият китарен техник Елуд Франсис пое баса и остана член на групата и до днес.

ZZ Top планират през ноември и серия от концерти в Латинска Америка.