“Златни детски книги” – не само за лятно четене, но и класика, която остава завинаги

“Старогръцки легенди и митове” от Николай Албертович Кун се изучават в училище, но и поставят основата на интереса към гръцката митология, боговете, героите и човешките добродетели. Създадени преди хилядолетия, те продължават да вълнуват и днес, защото в тях са заложени вечни въпроси за доброто и злото, справедливостта и неправдата, смелостта, човешката слабост и стремежа към познание. Вероятно затова и нашумелият днес филм “Одисея” на режисьора Кристофър Нолан, построен върху част от тези митове и легенди, предизвиква толкова голям интерес в цял свят.

“Старогръцки легенди и митове” е покана за пътешествие назад във времето – към Олимп, героите, чудовищата и невероятните приключения на един свят, който продължава да живее във въображението ни.

Издателство “КнигаТа” представя тези незабравими истории в два тома, част от поредицата “Златни детски книги”. Те са подходящи както за деца и юноши, които тепърва откриват света на древните митове, така и за всички любители на класическата литература.

“Старогръцките легенди” са само малка част от цялата колекция “Златни детски книги”, която съхранява ценни истории за поколения напред. Поредицата включва 85 заглавия от златния фонд на световната и българската литература, народни приказки, легенди и приключенски романи. Изданията се отличават със своето оформление, с твърди корици, което ги превръща не само в любимо четиво, но и в ценна част от домашната библиотека.

Сред познатите и обичани заглавия са “Мечо Пух” на А. А. Милн, “Книга за джунглата” на Ръдиард Киплинг, “Тайната градина” на Франсис Бърнет и “Алиса в Страната на чудесата” на Луис Карол. До тях се нареждат приключенският роман “Черната стрела” на Робърт Луис Стивънсън и “Старогръцки легенди и митове” на Н. А. Кун – произведения, които продължават да вълнуват младите читатели независимо от времето, в което са създадени.

“Златни детски книги” на издателство “КнигаТа” са подходящи както за самостоятелно четене, така и за семейни литературни моменти. Те намират място и в училищната подготовка и извънкласното четене, но стойността им далеч надхвърля учебната програма. Във време, когато децата все по-често прекарват свободното си време пред екрана, срещата с добре разказаната класическа история придобива още по-голямо значение. Една книга може да развие въображението, да обогати езика и да създаде навик за четене, който остава за цял живот.

