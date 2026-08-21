Техно, класика и поп на “Гала в София 2026” със Соня Йончева

Трите изяви на тазгодишното издание на “Гала в София”, което се организира от продуцентската фирма на Соня Йончева на площада пред храм-паметника “Св. Ал. Невски”, обещават да съберат възможно най-разнородна публика на 23, 25 и 27 август.

В неделя, 23 август, пространството ще се превърне в едно от най-големите партита на открито, организирани някога в столицата. Благодарение на общината

входът за събитието е безплатен до изпълване на капацитета,

а на пулта ще застане един от най-нашумелите в света диджеи – французинът Charles B, създател на атрактивната концепция Classical Meets Techno (Класиката среща техното).

В неговите шоу програми класически произведения – на Вивалди, Моцарт, Бетовен, са преведени на езика на съвременната електронна музика с впечатляващи визуални ефекти, които правят проектите му изключително популярни в интернет. Сега идва и в България за първи път. Диджей партито Unlimited, с което се поставя началото на “Гала в София 2026”, е подарък за жителите и гостите на града. Йонас Кауфман получи прозвището “Царят на тенорите”, а ролята на Марио Каварадоси е една от неговите коронни роли. СНИМКА: SONY CLASSICAL

Безспорно едно от най-очакваните събития е качването на самата Соня Йончева на сцената на “Гала в София”. Това ще стане на 25 август, когато за първи път и софийската публика ще я види в нейна коронна роля – на Флория Тоска от едноименната опера на Пучини. Досега у нас тя я е изпълнявала само на Opera open на Античния театър в Пловдив през лятото на 2024 г., а това е ролята, с която триумфира навсякъде по световните сцени.

Неин партньор ще е не кой да е, а провъзгласеният за “Цар на тенорите” германец Йонас Кауфман. Досега той е имал само една изява в България – концерт в зала 1 на НДК на 28 септември 2024 г. Тогава изпя една от ариите на героя в “Тоска” Марио Каварадоси - финалната E lucevan le stelle, която се превърна в един от кулминационните моменти на първата част на концерта. Партията на художника Каварадоси е една от коронните роли на Кауфман, а към тях на сцената в ролята на злодея барон Скарпия ще се присъедини руският баритон Игор Головатенко. Цигуларят Дейвид Гарет не поставя граница между жанровете. СНИМКА: UNIVERSAL MUSIC

Спектакълът е в съпровод на хора и оркестъра на Софийската опера и балет с диригент проф. Григор Паликаров и с участието на детския хор “Усмихнати звезди”.

Цялото първо действие на “Тоска” се развива в римската базилика “Сант Андреа дела Вале” и

завършва с ефектна хорова сцена, в която всички изпълняват религиозния химн Te Deum

А операта завършва на открито – на покрива на крепостта “Кастел Сант Анджело”, където намират смъртта си двамата главни герои. Всичко това под открито небе в София обещава да се превърне в силно емоционално преживяване.

Йончева и Кауфман вече са си партнирали в “Тоска” в Цюрих, където се появиха заедно през 2025 г. Двамата имат и други значими общи проекти: партнирали са си в “Андре Шение” в Ла Скала, в “Дон Карлос” в Парижката опера, участвали са заедно в концерта по повод 100-годишнината на оперния фестивал в Арена ди Верона, а Йончева е част и от албума на Кауфман с любовни арии и дуети от Пучини.

“Гала в София” ще завърши на 27 август с концерта “Синя нощ”, който ще събере на едно място Соня Йончева, цигуларя Дейвид Гарет и оркестъра на Софийската опера под диригентството на италианския маестро Леонардо Сини. В една от вечерите миналото лято Соня Йончева направи съвместен концерт с Пласидо Доминго и Хосе Карерас. СНИМКА: SY11 EVENTS

В програмата са заложени класически произведения, кросоувър аранжименти и популярни хитове от съвременната музика. От Паганини, Бетовен, Бизе и Хендел през Queen, Тейлър Суифт и The Weekend до българския фолклор.

Дейвид Гарет по принцип е музикант, който не поставя граници между жанровете. Той получи прозвището Паганини на поп музиката, след като през 2013 г. изигра главната роля във филма “Паганини: цигуларят на дявола”. В неговите концерти Моцарт може да съществува до “Металика”, класическата цигулка може да бъде двигател на рок парче, а симфоничният оркестър – част от мащабен кросоувър спектакъл.