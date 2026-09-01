Култовият "Три сестри" пак в театър “София” след 28 г. Но кой ще замени Лилия Маравиля и Деси Тенекеджиева

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Крис Шарков ще възроди представлението, режисирано от Стоян Камбарев през 1998-а

Двайсет и осем години по-късно нови актриси ще заменят Лилия Маравиля, Бойка Велкова, Деси Тенекеджиева, Снежина Петрова в култовия спектакъл “Три сестри” по едноименната Чехова пиеса. След толкова години представлението ще бъде възродено от нов екип и отново ще се играе в театър “София”.

Режисьор е Крис Шарков, който ще представи своя прочит за 60-годишнината на театъра.

Мащабният спектакъл от далечната 1998-а е режисиран от Стоян Камбарев, който го подготвя повече от две години. За съжаление, не успява да дочака да види труда си - премиерата се състои на 14 октомври, а Стоян Камбарев си отива от този свят малко преди това, на 21 септември 1998 г., едва на 44-годишна възраст.

Още с премиерата представлението е признато от критиката за шедьовър на театралния минимализъм и е едно от най-влиятелните събития в съвременната ни културна история.

Отличено е с престижната награда “Аскеер” за най-добро представление, а актьорът Васил Димитров, който играе Чебутикин, получава “Аскеер” за поддържаща роля. Постановката носи на Камбарев и посмъртна награда за режисура от Съюза на артистите в България.

Прочитът на режисьора бяга от традиционния битов театър и залага на уникална сценография за времето си. Декорът на Никола Тороманов е изчистен, студен и метафоричен, засилващ усещането за капан, в който са уловени душите на персонажите.

Героите са представени в състояние на постоянна емоционална криза и невъзможност за общуване. Вместо меланхолия Камбарев извежда на преден план суровата, болезнена и понякога гротескна реалност на човешките провалени мечти.

Стоян Камбарев избира за главните роли на трите сестри Лилия Маравиля, която по това време е с моминската си фамилия Лазарова - тя играе най-малката Ирина Прозорова; Бойка Велкова - в ролята на най-голямата Олга; и Снежина Петрова, която се превъплъщава в средната сестра Маша. Деси Тенекеджиева влиза в ролята на амбициозната Наталия Ивановна. Снимка: Фейсбук

За амбициозната и властна Наталия Ивановна избира Деси Тенекеджиева. Впрочем за седемте години съвместен живот със Стоян Камбарев Тенекеджиева участва единствено в този негов спектакъл. Тогава тя изгражда образа си блестящо - от стеснително, провинциално момиче в началото, Наташа постепенно се превръща във властна, контролираща жена.

10 години след смъртта на Стоян Камбарев Деси Тенекеджиева говори с директора на театър “София” Ириней Константинов да пресъздадат емблематичния спектакъл в същия състав, но тогава той ѝ отказва по различни причини.

Сега Крис Шарков се наема да възроди заглавието, но все още не е ясно кои актриси ще влязат в главните роли. Режисьорът е известен със своя силен, съвременен и психологически разтърсващ прочит на класически текстове.

Поставя спектакли на сцените на Народния театър “Иван Вазов”, Малък градски театър “Зад канала”, “Азарян” и много други.

Последните проекти, върху които работи, са Inter Alia - една от най-обсъжданите нови пиеси в световния театър, и “Бариерата”, която се играе в Пловдивския театър.

В Inter Alia (“Наред с всичко останало”) режисира Радина Кърджилова, която влиза в ролята на съдия Джесика Паркс – рок звезда в съдебната зала, блестяща, уверена и безкомпромисна. Но тя е и съпруга, майка и приятел – жена, която умело съчетава тези роли inter alia.

В “Бариерата”, чиято премиера беше тази пролет, той направи сценична адаптация на едноименната повест на Павел Вежинов – едно от най-емблематичните произведения на българската литература през ХХ век.