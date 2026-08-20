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Как се разкрива убийство, което предстои

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Разрешаването на убийство, което все още не е извършено, би трябвало да е лесно. Но когато Максела Конрад прониква в богаташкото имение на най-влиятелната винарска династия в Западна Австралия, за да ги предупреди, тя се изправя пред неочаквани трудности. Защото нищо в това семейство не е такова, каквото изглежда. За да предотврати трагедията, първо трябва да разбули тайните от миналото.

“Последен шанс” е дебютният романтичен съспенс на австралийката Ема Пинятиело. За да напише поредицата си “Кръв и вино”, тя често посещава винарни, тъй като иска произведенията ѝ да звучат реалистично. Книгата излиза с логото на издателство “Хермес”.

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