Актьорите от “Вяра, Надежда, Любов” се събират за спектакъл

Няколко месеца след финала на сериала “Вяра, Надежда, Любов”, който се излъчваше по Би Ти Ви, актьорите се събират за общ спектакъл. Зрителите ще могат отново да видят заедно Ванеса Пеянкова, която влезе в главната роля на д-р Маргарита Луканова, Жаклин Даскалова - амбициозната акушерка Диана Димова, и Антъни Пенев, който изигра д-р Богдан Кацаров. Актьорите станаха любимци на зрителите покрай драматичния медицински сериал.

С тях тримата на сцената ще е Боян Петров.

Вече започнаха репетиции за спектакъла “Илюзии” по текст на Иван Вирипаев. Историята проследява живота на две семейни двойки - Сандра и Дени, и Албърт и Маргарет. Героите са прекарали над 50 години заедно в хармония, приятелство и сигурност, че са открили перфектната, истинска любов. Сюжетът се заплита, когато достигат края на дните си и се изправят пред смъртта. Тогава започват поредица от неочаквани признания. Жаклин Даскалова във “Вяра, Надежда, Любов” СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА СЕРИАЛА

На сцената обаче излизат четирима млади актьори, които ще разкажат историите на четиримата възрастни герои от трето лице. Спектакълът залага на изчистен декор и силно живо осветление, като се фокуса повече върху силата на думите и разказа.

Почеркът на драматурга Иван Вирипаев е добре познат на българската сцена. Негови текстове са поставяни на сцената на Народния театър “Иван Вазов”, “Азарян”, Малък градски театър “Зад канала, “Възраждане”, “Валентин Стойчев” и др.

В световен план той е един от най-известните, превеждани и поставяни съвременни драматурзи, режисьори и сценаристи. Роден е през 1974 г. в Иркутск, Русия, но живее и твори в Полша, след като напуска родината си заради категоричната си опозиция срещу войната в Украйна.

Само преди два месеца световнопризнатият български режисьор Галин Стоев представи своята версия на спектакъла му “Илюзии”. Постановката е дело на френската независима компания СПУНК, чийто артистичен директор е Стоев. Той гостува с нея във Варна и в София, а главните роли бяха изпълнени от млади френски актьори.

