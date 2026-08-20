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Празнува ген. Мутафчийски, за когото отговорността за институцията и хората е винаги на първо място

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Ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски

Днес рожден ден празнува ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на РБългария, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”.

Зад високите изисквания на всяка от позициите стои ръководител с ясна визия, категоричен подход и непреклонен професионализъм. Човек, за когото отговорността за институцията и хората е винаги на първо място. Нека запази същата несломима енергия и хладнокръвие в бурите, верен ориентир за посоките, които проправят път светът да става по-добър, и правото да намира време за любимите си хора.

Желаем му здраве, точен мерник в решенията и прецизни ръце в операционната!

Ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски

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