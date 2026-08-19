Иван Лечев, Николай Воденичаров-Никеца и Росен Ватев правят първия си концерт под името ВОЛЕВА. Бандата е създадена през 2021 г., когато се появява дебютното ѝ парче “Дойдох да те взема”. Но името на групата се появява три години по-късно и е измислено от Иван Лечев, който комбинира първите две букви от фамилиите на тримата – ВОденичаров, ЛЕчев и ВАтев.

Първият концерт на музикантите ще бъде на 2 октомври в обновената покрита сцена на Vidas Art Arena. С него те ще представят новия си сингъл и дебютното си EP.

И тримата музиканти са добре познати на публиката. Иван Лечев е китарист на ФСБ, член на “Фондацията” и “Обичайните заподозрени”. Росен Ватев е свирил с редица български групи и е част от състава на Лили Иванова, а през 2016 г. заедно с Jeremy? подгрява Queen в България, Полша и Румъния. Никеца е познат от Casual Threesome и “Лисицата и котараците”, стига до полуфинала на “Гласът на България” и има участия в мюзикълите “Исус Христос Суперзвезда” и “Коса”.

Иван Лечев с

първи концерт с

бандата ВОЛЕВА