Графа с втори концерт в София това лято, после пее на остров Света Анастасия

Графа прави втори концерт в София за лятото. Той ще пее пред публиката тази вечер в “Кино Кабана”. Ден по-късно, на 21 август, ще изнесе концерт и на остров Света Анастасия. Публиката ще стигне дотам с корабчета от Бургас, а музиката ще започне в 21 часа на островната сцена.

Следващата морска спирка е Созопол, когато на 4 септември певецът ще излезе на сцената на амфитеатъра като част от програмата на фестивала “Аполония”.

Освен концертите си Графа работи и по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Бербатов – “Разкодиране”, чиято премиера е на 9 септември в Благоевград, а след това ще тръгне на турне.