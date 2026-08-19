Християнска метъл група съди "Нетфликс" заради филма KPop Demon Hunters

Християнска метъл група съди Netflix заради името Кей-поп. Бандата с 25-годишната група Demon Hunter твърди, че името създава „значително объркване" сред потребителите

Групата обвинява стрийминг платформата в нарушаване на търговска марка и нелоялна конкуренция, свързана с името на блокбъстъра „KPop Demon Hunters".

Делото е заведено във вторник от Hyde Lane, компанията зад Demon Hunter, и твърди, че Netflix Studios и концертният промоутър AEG Presents са създали „значително объркване" сред потребителите.

„Demon Hunter е добре позната и прочута метъл група. Тя е сформирана в началото на века и през четвърт век оттогава постоянно издава албуми, прави турнета и продава стоки на голяма и всеотдайна аудитория", се казва в подаденото във вторник заявление, според Wrap.

„За съжаление, през 2025 г. Netflix и Netflix Studios – въпреки че почти сигурно са били наясно с Demon Hunter - избраха да пуснат филм, озаглавен „KPop Demon Hunters", се казва в заявлението, добавяйки, че филмът „е достигнал безпрецедентни нива на успех, не само като филм в стрийминг услугата на Netflix, но и чрез албума със саундтрака и стоките към филма „KPop Demon Hunters".

Групата, която издава музика и прави турнета от 25 години, казва, че предполагаемото объркване вече е имало реални последици.

Сред примерите, включени в делото, е имейл от семейство, което е похарчило 500 долара за билети от висок клас за концерт на Demon Hunter в Олбани, Ню Йорк, вярвайки, че билетите са за шоуто на KPop Demon Hunters, което са планирали да посетят с малките си момиченца на 5 и 6 години.

„Има ли някакъв начин да ми възстановят парите или да ми осигурят кредит или нещо подобно?", попитал е човекът, според Complex. „Ако не ми бъдат възстановени парите, няма да мога да си купя билети за самото „K-pop шоу на ловци на демони"."

В жалбата се посочват и други предполагаеми обърквания. Според съобщенията, телевизионен продуцент се е обърнал към мениджмънта на Demon Hunter с погрешното впечатление, че групата е свързана с KPop Demon Hunters, докато потребителите на социалните медии неправилно са маркирали Demon Hunter в публикации за филма.

Demon Hunter сега иска от съда да блокира Netflix от използването на името KPop Demon Hunters във връзка със записана музика, изпълнения на живо и стоки. Групата също така търси неопределени обезщетения.

Спорът за търговска марка идва, тъй като и двете страни са търсили защита на съответните си имена. Компанията на Demon Hunter регистрира „Demon Hunter" като търговска марка, обхващаща записана музика и стоки през 2022 г. и също така е подала заявление за защита на търговска марка, свързана с музика на живо.

Междувременно Netflix е регистрирал „KPop Demon Hunters" като търговска марка за няколко употреби на стоки, като допълнителни заявления все още са в процес на разглеждане.

Съдебната битка е резултат от изключителния успех на анимационното приключение, което се фокусира върху Huntrix, музикално трио, което ловува демони. Sony Pictures първоначално е създала филма, преди да бъде пуснат чрез Netflix с договор за първи поглед.

След като се появи на стрийминг платформата през лятото на 2025 г., филмът се превърна в невероятен хит и в крайна сметка най-гледаният оригинален филм в историята на Netflix.

Успехът му вече е подготвил почвата за още. Продължение беше потвърдено по-рано тази година, а Netflix съобщава, че обмисля допълнителни проекти, свързани с компанията, включително телевизионен сериал и сценичен мюзикъл.