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Стилияна Николова блести край пирамидите в Гиза

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Стилияна на фона на пирамидите. Снимка: Фейсбук

Диамантеното момиче Стилияна Николова заблестя до пирамидите в Гиза. Само преди няколко дни Стели стана световна шампионка на бухалки, а сега се отдава на заслужена почивка. Гимнастичката позира край прочутите пирамиди в Египет и не пропусна да се снима с местните камили. 

  Любопитното е, че тя е родена в столицата на Египет Кайро и при посещението си в страната  посети залата, където е започнал пътят й в художествената гимнастика.

Там я посрещна транспарант с надпис: „Ти успя, момиче".

Майката на Стилияна - Паулина, която е двукратна световна шампионка с ансамбъла на България през 1983-а и 1985-а, е треньор там. Баща й - бившият футболен национал Илия Дяков, също работи в Египет. 

Николова се радва на камилите. Снимка: Фейсбук Стилияна Николова
Николова се радва на камилите. Снимка: Фейсбук Стилияна Николова

Николова, която след два дни ще навърши 21 години, осигури на България първата квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис със среброто си в многобоя на шампионата във Франкфурт.

Стилияна на фона на пирамидите. Снимка: Фейсбук
Николова се радва на камилите. Снимка: Фейсбук Стилияна Николова

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