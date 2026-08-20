Фотозагадка: Кое е това дете, превърнало се в Краля на моноспектакъла?
Жокер: В момента се снима във филм, в който се превъплъщава в ангел, слязъл на Земята.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката
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Фотозагадка: Кое е това дете, превърнало се в Краля на моноспектакъла?
Жокер: В момента се снима във филм, в който се превъплъщава в ангел, слязъл на Земята.
Очаквайте утре отговора на фотозагадката
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