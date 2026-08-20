Кейти Пери и Джъстин Трюдо се потопиха в Ренесанса на Венеция

Флоренция се оказа поредната спирка от италианското пътешествие на Кейти Пери и Джъстин Трюдо. На 20 август попзвездата и бившият канадски премиер посетиха музея „Сан Марко" ,едно от най-ценните места за историята на флорентинското изкуство.

Посещението е било частно и далеч от обичайния светски шум около двамата. Според официалната информация на Дирекцията на националните музеи на Тоскана те са били придружени от куратори на музея и от Том Ричардс, президент на Флорентинската академия по изкуствата.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо са разгледали прочутите произведения на Беато Анджелико, който превръща доминиканския манастир „Сан Марко" в едно от най-забележителните художествени пространства на Флоренция. Особено впечатляващи са фреските, създадени за монашеските килии, където изкуството е било предназначено не за показност, а за молитва и съзерцание. Двамата не са се ограничили само до Ренесанса.

В програмата им е била включена и изложбата „Ротко във Флоренция", представена именно в монашеските килии на първия етаж на музея. Експозицията може да бъде посетена до 23 август, което означава, че Пери и Трюдо са я видели в последните дни преди закриването й.

Те са разгледали и „Фантастичния бестиарий"- колекция от необикновени миниатюри с животни, фантастични същества и митологични образи, съхранявани в ръкописите на монументалната библиотека на Микелоцо. Експозицията остава в музея до 31 октомври.

Посещението във Флоренция е част от по-дългия престой на Кейти Пери и Джъстин Трюдо в Италия. На 12 август двамата бяха забелязани при пристигането си на Сардиния. Там певицата участва в концерт на луксозното Изумрудено крайбрежие. По време на вечерта към нея на сцената се присъедини и Матео Ренци. Бившият италиански премиер изпя заедно с нея песента Roar. След морето, музиката и светските събития маршрутът на двамата ги отведе в Тоскана.