Провалите на Хари и Меган

От „Мегзит" до очакваното завръщане във Великобритания – историята на принц Хари и Меган Маркъл през последните шест години е белязана от скандали, кралски раздели, сделки и опити за помирение. Това пише британският всекидневник „Дейли мейл", който подреди ключовите събития в хронология, проследяваща най-важните моменти от оттеглянето на двойката от кралското семейство през 2020 г. до завръщането им на Острова през август 2026 г.

Ето ги и събитията:

8 януари 2020 г. – Съобщението в Инстаграм

На 8 януари 2020 г. принц Хари и съпругата му Меган шокираха не само света, но и най-близките си роднини с публикация в социалните мрежи, в която обявиха намерението си да се оттеглят като „старши" членове на кралското семейство. До юни те вече бяха напуснали Великобритания и се бяха установили в богатия крайморски район Монтесито, Калифорния.

13 януари 2020 г. - „Мегзит" стана факт

Само пет дни по-късно, на 13 януари, Хари сяда с брат си, баща си и баба си, за да обсъдят как ще изглежда това „оттегляне". Деветдесет минути по-късно той напуска имението в Норфолк вече като неработещ член на кралското семейство.

След срещата кралицата публикува рядко срещано и доста мрачно лично изявление: „Това са сложни въпроси, които семейството ми трябва да разреши, и предстои още работа, но помолих окончателните решения да бъдат взети през следващите дни."

9 март 2020 г. – Хари и Меган изпълниха последния си кралски ангажимент

Хари и Меган присъстваха на последното си събитие като старши работещи членове на кралското семейство – службата по случай Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство, преди да напуснат Великобритания.

ЮНИ 2020 г. – Преминаването от другата страна на океана

След като първоначално избяга в Канада, двойката се премести в Монтесито, Калифорния – богат район, в който живее и телевизионната водеща Елън Дедженерис. Те купуват имение с 16 спални, известно като „Шато Ривън Рок", за 14,7 млн. долара (малко под 11 млн. паунда). Цял свят гледа сватбата на принц Хари и Меган Маркъл

2 септември 2020 г. – Сделката с Netflix

На фона на множество спекулации херцогът и херцогинята обявиха, че продуцентската им компания Archewell Productions е подписала договор с Netflix на стойност внушителните 100 млн. долара (75 млн. паунда). В замяна те се ангажираха да продуцират документални филми, игрални продукции, детски предавания и сценарни формати, които „ще дават надежда".

Три месеца по-късно идва и доходоносна сделка за 20 млн. долара (14,7 млн. паунда) със Spotify чрез Archewell Audio за създаване на подкаст съдържание за стрийминг платформата.

ФЕВРУАРИ 2021 г. – Съобщението на Двореца

В безпрецедентно съобщение от Бъкингамския дворец кралицата ясно заяви, че Хари и Меган няма да могат да живеят едновременно като частично действащи и частично оттеглили се членове на кралското семейство.

„Почетните военни назначения и кралските патронажи, притежавани от херцога и херцогинята, следователно ще бъдат върнати на Нейно Величество, преди да бъдат разпределени между работещите членове на кралското семейство." Решението идва след 12-месечен преглед на положението на двойката след решението им да се оттеглят.

7 март 2021 г. – Интервюто с Опра

Интервюто с Опра Уинфри е първият голям скандален ход на двойката след преместването им в чужбина. В дълъг и на моменти напрегнат разговор Меган разказа за суицидните си мисли след сватбата и твърди, че неназован член на кралското семейство е попитал „колко тъмна" ще бъде кожата на сина им Арчи. Твърдението кара принц Уилям няколко дни по-късно да заяви: „Ние определено не сме расистко семейство".

Хари междувременно твърди, че се е чувствал „в капан" и че Меган го е спасила. В отговор Бъкингамският дворец публикува на 9 март изявление от името на кралицата: „Цялото семейство е натъжено да научи пълния мащаб на трудностите, през които Хари и Меган са преминали през последните няколко години.

„Повдигнатите въпроси, особено този за расата, са тревожни. Макар че някои спомени може да се различават, те се приемат много сериозно и ще бъдат разгледани от семейството насаме."

4 юни 2021 г. – Ражда се Лилибет

Принцеса Лилибет е родена в болницата Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорния. Три дни по-късно Хари и Меган публикуват официално съобщение на сайта си Archewell, разкривайки пълното име на дъщеря си – Лилибет „Лили" Даяна Маунтбатън-Уиндзор. Двойката се консултира с кралицата, преди да избере семейния ѝ прякор Лилибет.

8 юни 2021 г. – "Пейката"

Първата детска книга на Меган, „Пейката", е публикувана. Тя е вдъхновена от стихотворение за Деня на бащата, което Меган е написала за принц Хари след раждането на Арчи. Книгата е посветена на „мъжа и момчето, които карат сърцето ми да тупти-тупти". Въпреки критиките, че историята не е особено добра, книгата става бестселър на New York Times.

ЮНИ 2022 г. – Платиненият Юбилей

Принц Хари и Меган пристигат в Лондон за тържествата по случай Платинения юбилей на кралицата. На частна среща в Уиндзор кралицата вижда Лилибет за първи път. Хари и Меган присъстват на церемонията Trooping the Colour. Тъй като вече не са работещи членове на кралското семейство, те не участват в процесията с каретите и не се появяват на балкона на Бъкингамския дворец. Те правят първата си публична поява с кралското семейство от 2020 г. насам на националната благодарствена служба в катедралата „Сейнт Пол". На следващия ден Хари и Меган отбелязват насаме първия рожден ден на принцеса Лилибет с пикник във Frogmore Cottage и публикуват нейна снимка по този повод.

8 септември 2022 г. – Смъртта на Елизабет II

Хари и Меган са в Лондон за благотворителни ангажименти, когато Хари получава обаждане от баща си за влошеното здравословно състояние на кралицата. Хари незабавно тръгва към Балморал, където останалите старши членове на кралското семейство вече са се събрали. Кралицата умира преди самолетът му да кацне в Абърдийн. Два дни по-късно принцовете Уилям и Хари, заедно с Катрин и Меган, се появяват в Уиндзор, за да разгледат оставените в памет на кралицата цветя и да разговарят с представители на обществеността.

На 17 септември осемте внуци на кралицата, сред които и Хари, стоят на почетна стража около ковчега ѝ в Уестминстър Хол. По молба на крал Чарлз принц Хари носи военна униформа за първи път от 2020 г. Елизабет II

На държавното погребение на кралицата на 19 септември Хари и Меган са на втория ред, преди да получат места на първия ред за церемонията в Уиндзор. На следващия ден двойката се връща в Калифорния при децата си.

8 декември 2022 г. – Излиза поредицата на Netflix "Хари и Меган"

Netflix пуска „Хари и Меган" – документална поредица от шест части, проследяваща връзката на двойката, преживяванията им като част от кралското семейство и решението им да се оттеглят като работещи кралски особи. В поредицата двойката говори за трудните си отношения с таблоидната преса и за това, което според тях е било неспособността на кралското семейство да защити Меган. Тя разказва и че е била изненадана да установи, че формалността на кралското семейство, видима отвън, продължава и зад затворени врати.

8 януари 2023 г. – Този път Хари дава скандално интервю

За да промотира мемоарите си, Хари дава ексклузивно интервю пред журналиста на ITV Том Брадби. Той заявява, че все още вярва в монархията, но не знае дали може да има роля в бъдещето ѝ.

10 януари 2023 г. – Излиза "Резерва"

Хари хвърля втората си голяма бомба – дори по-голяма от интервюто с Опра. Безкомпромисният му разказ за живота му дотогава – включително службата му в Афганистан, скръбта по майка му и решението да се оттегли от кралските задължения – превръща книгата в най-бързо продаваната нехудожествена книга на всички времена и вероятно разбива и доста кралски сърца. Принц Хари Снимка: СНИМКА: ИНСТАГРАМ/SUSSEXROYAL

6 май 2023 г. – Коронацията на Чарлз III

Крал Чарлз III е коронясан в Уестминстърското абатство. Принц Хари пристига сам ден по-рано, докато Меган остава в САЩ с децата. Хари не е поканен на балкона на Бъкингамския дворец след церемонията и скоро след това си тръгва, за да хване полет обратно за Лос Анджелис.

ЮНИ 2023 г. – Сделката със Spotify приключва предсрочно

Договорът за 20 млн. долара със стрийминг гиганта приключва с неприятен привкус, след като Бил Симънс, ръководител на иновациите и монетизацията на подкасти в Spotify, нарича херцога и херцогинята „измамници". Двойката е създала едва 12 епизода на подкаст за две години.

18 май 2023 г. – Преследването в Ню Йорк

Говорител на Съсекс прави смело твърдение, настоявайки, че двойката е била преследвана от папараци в „безмилостна гонитба", продължила повече от два часа и довела до „множество почти сблъсъци", след като напуснали церемония в Ню Йорк с майката на Меган – Дория Рагланд. Двама представители на полицията в Ню Йорк опровергават това, заявявайки, че не смятат бавното преследване с автомобили за „почти катастрофално", а по-скоро за „малко хаотично".

ФЕВРУАРИ 2024 г. – Съобщението за болестта на краля

Принц Хари пътува от Калифорния до Лондон, за да види баща си, след като публично е обявено, че кралят е диагностициран с рак.

АВГУСТ 2024 г. – Обиколката из Колумбия

Хари и Меган посещават Колумбия за четири дни, за да популяризират благотворителната си дейност и да обсъдят безопасността на децата в интернет. Двойката е поканена от вицепрезидента на страната Франсия Маркес. Принц Хари и Меган заедно с вицепрезидентката на Колумбия Маркез и нейния съпруг СНИМКА: Twitter/ @H_M_Today

10 декември 2024 г. – „Поло"

Документалната поредица на Netflix от пет епизода „Поло" – поглед зад кулисите към елитния свят на професионалното поло, изпълнителни продуценти на която са принц Хари и продуцентската компания Archewell на Меган – е пусната при слаби отзиви от зрители и критици.

МАРТ 2025 г. – "С обич, Меган"

Премиерата на осемсерийната лайфстайл поредица на Netflix With Love, Meghan се състои през март 2025 г. В нея Меган споделя съвети за готвене, градинарство, аранжиране на цветя, правене на свещи и посрещане на гости заедно със знаменитости. Предаването е представено като интимен поглед към живота ѝ у дома, но снимките всъщност са правени в нает имот в Монтесито. Принц Хари се появява за кратко в последния епизод, където се присъединява към гостите на градински брънч. Според данните на Netflix първият сезон е привлече 5,3 милиона зрители. Вторият сезон излиза през август 2025 г., последван от коледен специален епизод през декември. През март 2025 г. Netflix също подкрепя старта на лайфстайл марката на Меган As Ever, като предоставя служители за административна и развойна дейност.

Година по-късно съвместно изявление потвърждава, че партньорството е приключило. Netflix и двойката запазват отношенията си, макар и по-свободни, като стрийминг гигантът запазва правото първи да разглежда предложенията на Archewell Productions.

8 април 2025 г. – Подкастът на Меган

Осмесериен интервю подкаст е създаден в партньорство с Lemonada Media. В него херцогинята интервюира основателката на Spanx Сара Блейкли и основателката на Bumble Уитни Улф Хърд.

2 май 2025 г. – Хари губи делото за охраната си

Апелативният съд в Лондон единодушно отхвърля жалбата на Хари срещу решението на британското правителство да намали финансираната от данъкоплатците полицейска охрана за него. Той определя загубата като „опустошителна".

9 юли 2025 г. – Тайната среща за мир

Помощници на принц Хари и крал Чарлз присъстват на тайна среща в Лондон в частния клуб Royal Over-Seas League близо до Clarence House. По-късно медиите публикуват снимки на представителите, седнали на балкон на горния етаж. Започват спекулации – дали Хари протяга маслинова клонка и дали кралят ще я приеме? Принц Хари и Крал Чарлз III Снимка: Twitter/@Iamromanceme

10 септември 2025 г. – Първата лична среща с краля

Определена като стъпка към помирение, срещата между принц Хари и краля продължава около 50 минути и се провежда на частен чай в Clarence House по време на посещението на Хари в Лондон през септември миналата година. Това е първата им лична среща от февруари 2024 г.

8 ноември 2025 г. – 70-ият Рожден ден на Крис Дженър

Хари и Меган присъстват на партито за 70-ия рожден ден на Крис Дженър в дома на основателя на Amazon Джеф Безос в Бевърли Хилс. Крис и дъщеря ѝ Ким публикуват снимки на Съсекс, които по-късно са изтрити по тяхно искане. Дженър впоследствие говори за случилото се в подкаста на сестра си Клои, като обяснява, че след публикуването вероятно са осъзнали, че това е Денят на възпоменанието и не са искали да бъдат виждани на парти.

ДЕКЕМВРИ 2025 г. – Операцията на Томас Маркъл

Томас Маркъл, тогава на 81 години, е откаран по спешност в болница във Филипините на 2 декември за спешна операция по ампутация на долната част на крака. Той разказва за тревогата си, че може да умре, без да види Меган, с която не е поддържал контакт от 2018 г. След като не успява да се свърже с него по имейл или телефон, Меган се свързва с баща си чрез писмо, изпратено до болницата.

6 март 2026 г. – Милионите буркани със сладко

Когато Netflix и Меган обявяват, че прекратяват партньорството си около потребителската ѝ марка „As Ever", неприятно изтичане на данни предполага, че са останали непродадени до 220 000 буркана сладко (или плодова разядка). Според информацията общата стойност на излишната продукция може да достигне 10 млн. долара (7,3 млн. паунда). Източник заявява пред друг вестник: „Те буквално просто го раздават на служителите".

АПРИЛ 2026 г. – Нова обиколка, този път из Австралия

През април тази година принц Хари и Меган предприемат четиридневна квазикралска обиколка на Австралия, като посещават Мелбърн, Канбера и Сидни. Двойката посещава Кралската детска болница в Мелбърн, а Меган е сред лекторите на женски уикенд в Сидни, за който билетите струват 1400 паунда.

10 юли 2026 г. – Кралят отново се среща с Арчи и Лилибет

След множество спекулации и дебати дали Хари ще остане в Бъкингамския дворец Съсекс тайно довеждат децата си, за да се срещнат с дядо си крал Чарлз. Те обядват в имението Хайгроув в Глостършър. Това е първата лична среща на краля с Арчи и Лилибет от четири години насам.

АВГУСТ 2026 г. – Блудният син обявява завръщане

Шокиращата новина, че Хари и Меган се завръщат във Великобритания, изтича в медиите. По информацията те няма да живеят в кралска резиденция и няма да бъдат работещи членове на кралското семейство.