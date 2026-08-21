Сашо Кадиев снима като папарак Хю Грант на плаж в Гърция

Сашо Кадиев влезе в ролята на папарак и направи цяла поредица от видеа на холивудската звезда Хю Грант.

Двамата се оказали на един и същи плаж в Гърция и развълнуван, българският актьор пусна клип в социалните мрежи. “Пичове, аз съм като ученичка, защото ей тука на тоя плаж е Хю Грант, актьорът Хю Грант, ние сме отраснали с неговите филми. И понеже адски ме е срам да помоля за снимка, и само го столквам и го снимам през храстите като някакъв страшен мишок. В смисъл много грозно. Ужас просто!”, обясни Сашо Кадиев с присъщото си чувство за хумор и показа папарашките си кадри.

На тях Хю Грант си съблича тишърта, после се вижда как е в морето и настойчиво ръкомаха с ръце, за да привлече нечие внимание. Тъй като явно отсрещната страна не го забелязва, той вкарва два пръста в устата си и започва да свирка. На третото видео холивудският актьор е поседнал, отново е с тишърт и пуши цигара.

