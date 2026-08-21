Стоичков аха да пипне делфин, показва го на внуците

Не само децата, всички сме възхитени, пише футболната легенда в мрежата

Благодаря на всички от делфинариума за уникалното шоу, което направиха! Не само децата, всички сме възхитени!

Само за часове тези думи на Христо Стоичков във фейсбук събраха хиляди харесвания и десетки положителни коментари, още повече че бяха придружени с мила семейна снимка с един от варненските делфини.

Футболната легенда посети една от най-големите атракции в морската столица заедно с дъщеря си Христина и своите внуци. На кадъра, който публикува, се вижда как е прегърнал внука си Христо и му сочи делфина, който е отворил уста вероятно в очакване на лакомство. До тях са майката на къдрокосото момченце и първата му братовчедка - Миа, която е дете на Мика, по-голямата дъщеря на Стоичков.

Знаменитият футболист неведнъж е показвал колко важно е за него семейството. Въпреки многобройните си професионални ангажименти той винаги се стреми да прекарва възможно най-много време с близките си и не пропуска шанс да споделя моменти от общите им почивки и игри. Дори наскоро откровено обясни в инстаграм: Времето лети, затова на макс с внуците.

Делфинариумът във Варна е единствен в страната и се намира в северната част на Морската градина. Той привлича стотици български и чуждестранни посетители дневно.

По време на представленията морските обитатели правят атрактивно и динамично шоу с високи скокове, акробатични салта и музикални изпълнения. В закрития басейн пред публиката се изявяват делфините Кимбо, Бимбо, Доли, Йоана и Флипър.