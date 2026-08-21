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Проф. д-р Асен Николов държи най-ценното на хиляди в двете си ръце - детето

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Проф. д-р Асен Николов Снимка: Архив

Проф. Асен Николов, който днес празнува рожден ден, е щастлив човек, защото всеки ден поема в ръцете си най-ценното за всеки човек - детето. Чува първия плач и съпреживява щастието на тези, които чакат добрата новина пред Родилна зала в “Майчин дом”. Всички - и новородени, и семействата им, имат късмета за тях да се грижи един от най-добрите акушер-гинеколози у нас.

За началника на Родилната клиника може да се разказва дълго. Обичащ, компетентен, любопитен, умен. Ако поискате от него той да формулира щастието като първа новина, вероятно ще направи своя списък по следния начин: Нина, момчетата, приятелите, далечните пътешествия.

Проф. Николов е дългогодишен член на лигата на “Лекарите, на които вярваме” на “24 часа”, но той самият може да събере огромна лига - на бебетата, родени от неговите ръце.

Бъди жив и здрав и винаги усмихнат, професоре!

Проф. д-р Асен Николов

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