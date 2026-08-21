80 произведения на изкуството са заровени под 120 тона пръст в Сидни

Необичайна изложба в Сидни кани посетителите да се превърнат в „археолози" и сами да изкопаят произведенията на изкуството. Инсталацията Heap е част от „Фестивала на опасните идеи" и включва 80 творби на осем австралийски художници, съобщава „Гардиън".

Произведенията са заровени под 120 тона пръст, а публиката ще може да участва в разкопките през този уикенд. Идеята е всяка от творбите да представя „опасна идея" – концепция, която има потенциал да промени света, ако бъде взета насериозно.

Инсталацията е централният елемент на тазгодишната фестивална програма, посветена на темата „откровение". Чрез необичайния формат организаторите искат да провокират посетителите да се замислят по-задълбочено върху теми като климатичните промени, колонизацията и смисъла на човешкия живот.

„Ние сме страна, изградена върху минното дело и разкопките", обяснява директорката на фестивала Даниел Харви. Според нея начинът, по който хората гледат на това, което откриват в земята – дали го възприемат като интересно или опасно и как го оценяват, има особено значение в австралийския контекст.

За разлика от истинските миньори обаче посетителите няма да могат да задържат откритото. След като бъдат извадени от земята, творбите постепенно ще бъдат преместени в близката изложбена зала.

Сред заровените произведения има серия от контейнери с лечебни и ядливи растения от Америка, Близкия изток и Австралия. Сред тях е и кока, използвана за производството на кокаин. Към всеки контейнер има обяснителна бележка.

Други творби представят опасността по по-символичен начин. Човешката фигура на Тим Силвър, излята от втвърдена пръст, изразява емоционален дистрес и оттегляне. Урната на Тарин Гил е изработена от златиста материя и е украсена с множество лица на римския бог Янус – символ на смъртността и променливостта.

Гил е почерпила вдъхновение от теорията на Фройд за Аз-а като съвкупност от фрагменти, които човек разкрива постепенно, както и от лична загуба – неотдавнашната смърт на котката ѝ, за която е изработила урната.

„Времето всъщност е това, което е опасно", казва художничката, разсъждавайки върху промяната на приоритетите с напредването на възрастта.

Heap ще бъде отворена на 22 и 23 август в рамките на „Фестивала на опасните идеи", който продължава до 30 август.