ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В БОК продължават да излизат фрапиращи разходи, 85...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23425183 www.24chasa.bg

Меган Маркъл може да поднови кариерата си на актриса

1948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: Ройтерс

Меган Маркъл може отново да застане пред камера, след като се премести със семейството си във Великобритания, съобщава Би Би Си.

Според информацията херцогинята на Съсекс е получила предложение за актьорска роля в предстоящ проект. Близки до принц Хари и Меган не са отрекли твърденията, но засега няма официално потвърждение нито за продукцията, нито за конкретната роля.

Меган стана популярна с ролята на адвокатката Рейчъл Зейн в сериала „Костюмари", в който участва седем сезона. Тя прекрати актьорската си кариера след сватбата си с принц Хари през 2018 г.

Наскоро обаче Меган направи първата си поява в актьорска продукция от години насам. Тя има кратко участие като себе си в предстоящата комедия Close Personal Friends, в която участват Лили Колинс и Бри Ларсън.

Хари и Меган планират да се установят в частен дом извън Лондон заедно с децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет. Очаква се децата да започнат училище през септември.

Плановете за завръщане във Великобритания идват след срещата на семейството с крал Чарлз III през юли. Това беше първата лична среща на монарха с внуците му от повече от четири години.

Въпреки преместването няма индикации, че Хари и Меган възнамеряват да възстановят ролите си като работещи членове на кралското семейство.

Освен към актьорството Меган се очаква да насочи усилия и към разширяването на международното присъствие на лайфстайл и кулинарния си бранд As Ever.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)