Меган Маркъл може да поднови кариерата си на актриса

Меган Маркъл може отново да застане пред камера, след като се премести със семейството си във Великобритания, съобщава Би Би Си.
Според информацията херцогинята на Съсекс е получила предложение за актьорска роля в предстоящ проект. Близки до принц Хари и Меган не са отрекли твърденията, но засега няма официално потвърждение нито за продукцията, нито за конкретната роля.
Меган стана популярна с ролята на адвокатката Рейчъл Зейн в сериала „Костюмари", в който участва седем сезона. Тя прекрати актьорската си кариера след сватбата си с принц Хари през 2018 г.
Наскоро обаче Меган направи първата си поява в актьорска продукция от години насам. Тя има кратко участие като себе си в предстоящата комедия Close Personal Friends, в която участват Лили Колинс и Бри Ларсън.
Хари и Меган планират да се установят в частен дом извън Лондон заедно с децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет. Очаква се децата да започнат училище през септември.
Плановете за завръщане във Великобритания идват след срещата на семейството с крал Чарлз III през юли. Това беше първата лична среща на монарха с внуците му от повече от четири години.
Въпреки преместването няма индикации, че Хари и Меган възнамеряват да възстановят ролите си като работещи членове на кралското семейство.
Освен към актьорството Меган се очаква да насочи усилия и към разширяването на международното присъствие на лайфстайл и кулинарния си бранд As Ever.