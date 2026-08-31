Ричард Гиър на 76. Отново влюбен в киното и в живота

Холивудска сватба за супермодел, два развода и баща отново на 70, актьорът днес снима нова любовна история с 48 години по-млада актриса

На 76 години Ричард Гиър отново снима любовна история. И тя е точно от онези, които неизбежно предизвикват разговори и разпродават кино салони. В новия филм „Asymmetry" („Асиметрия") той играе 70-годишния световноизвестен писател Езра, който случайно среща в Сентръл парк младата редакторска асистентка Алис. В ролята ѝ е 28-годишната Даяна Силвърс. Един поглед между двамата поставя началото на тайна връзка и на история за привличането, властта, възрастта и неравновесието между двама души, които влизат в любовта от съвсем различни позиции. Филмът е по едноименния роман на Лиса Халидей, публикуван през 2018 г., а режисьор е Едуард Зуик - човекът зад „Последният самурай" и „Кървав диамант". Снимките започнаха това лято в Ню Йорк, а кадрите на Гиър и Силвърс, хванати за ръце по улиците и парковете на града, вече предизвикаха спорове за огромната възрастова разлика между героите. Засега филмът няма обявена официална премиерна дата. И сякаш няма по-подходящ актьор за подобна история. В социалните мрежи всеки един заснет кадър от снимките на филма става вайръл за минути. Може би, защото зад Ричард Гиър стои един от най-любопитните любовни животи в Холивуд - от връзки с красиви жени, през брак с една от най-известните супермодели в света и тежък развод, до ново семейство и бащинство на възраст, когато много от неговите връстници вече са дядовци. Какъв е бил обаче преди да стане секссимвол? Ричард Тифани Гиър е роден на 31 август 1949 г. във Филаделфия и израства далеч от холивудския блясък. Той е музикален, свири на няколко инструмента и дори по-късно сам композира и изпълнява пианото, което героят му свири в една от сцените на „Хубава жена". Гиър влиза в актьорството през театъра. Големият пробив в киното идва с „American Gigolo" ( Американско жиголо) през 1980 г. Филмът не само го прави звезда, но и го превръща го в нов тип мъжки секссимвол. Красив, елегантен, малко недостъпен и сякаш винаги способен да си тръгне пръв. Десет години по-късно идва филмът, който окончателно го превръща в световна знаменитост, а именно „Хубава жена". Едуард Луис, милионерът, който се влюбва във Вивиан (Джулия Робъртс), остава вероятно най-разпознаваемият му образ. Парадоксът е, че докато милиони жени гледат Гиър като въплъщение на романтичния мъж, собственият му любовен живот се оказва далеч по-неспокоен. Още преди да стане световна звезда, Гиър има дълга връзка с актрисата Пенелъпи Милфорд, продължила през голяма част от 70-те години. След нея в живота му влиза бразилската художничка Силвия Мартинс. Двамата са заедно години наред и именно в този период духовните търсения на Гиър стават все по-сериозни. През 1978 г. двамата пътуват до Непал, където той се среща с тибетски монаси и учители. Будизмът постепенно се превръща не в холивудска ексцентричност, а в едно от най-важните неща в живота му.

През годините името му е свързвано с редица известни жени, но при част от тези истории границата между действителна връзка и холивудски слух е размита. Сред публично обсъжданите имена са Барбара Карера, Далайла Ди Ладзаро, Тина Чоу и други. По-късно за кратко е свързван и с телевизионната водеща и писателка Падма Лакшми. Но нито една от тези истории не може да се сравни с бурята, която предизвиква Синди Крауфорд. Те двамата са една от най-красивите двойки на 90-те. Когато Гиър среща Синди Крауфорд, той вече е зрял холивудски секссимвол, а тя е една от жените, които променят самото понятие „супермодел". Между тях има 17 години разлика.

През декември 1991 г. двамата се женят. Няма гигантска холивудска церемония. Бракът им обаче моментално ги превръща в една от най-фотографираните двойки на десетилетието. През 1992 г. дори застават заедно пред Vogue - образ на почти съвършената двойка: един от най-желаните мъж от киното до една от най-желаните жени в модата.

Но красивата снимка не издържа дълго. През 1995 г. бракът приключва. По-късно Крауфорд говори за голямата възрастова разлика и за това колко млада е била, когато са се събрали. Тя е в началото на двайсетте си години, когато започва връзката им, докато Гиър вече е утвърден мъж със собствен начин на живот, убеждения и световна известност.

Точно затова новият „Асиметрия" създава любопитна биографична асоциация. Гиър отново играе мъж, който влиза във връзка с много по-млада жена - само че този път именно неравновесието между двамата е част от темата на историята.След Крауфорд в живота му влиза актрисата и бивш модел Кери Лоуел. Тяхната връзка започва през 90-те, а през февруари 2000 г. се ражда синът им Хоумър Джеймс Джигми Гиър. Две години по-късно двамата сключват брак.

Името на момчето носи интересна семейна и духовна история - Хоумър е името на бащата на Ричард, а „Джигми" идва от тибетската традиция. Този път Гиър изглежда е намерил по-тих живот. Семейството стои сравнително далеч от типичната холивудска показност. Но през 2013 г., след повече от десетилетие брак, Гиър и Лоуел се разделят.

Следва нещо необичайно дори за света на богатите холивудски разводи процедурата се проточва около три години. Окончателното споразумение е постигнато едва през 2016 г. Днес синът им Хоумър вече върви по пътя на родителите си. През 2026 г. той получи първата си голяма главна роля в сериала „The Shards" на Райън Мърфи. Любопитната холивудска случайност е, че там играе заедно с Кая Гербер - дъщерята на Синди Крауфорд, първата съпруга на баща му. Децата на двама души, които бяха една от най-известните двойки на 90-те, днес се срещат като актьори пред камерата.

След втория развод в живота на Гиър се появява испанката Алехандра Силва. Между двамата има приблизително 33 години разлика. Те се срещат чрез семейни познати, но отношенията им започват години по-късно. По това време и двамата вече имат зад гърба си сериозни връзки и деца. През 2018 г. се женят в имението на Гиър в щата Ню Йорк. А после животът на актьора прави неочакван завой. През февруари 2019 г., когато Гиър е на 69 години, се ражда синът им Александър. През 2020 г. двамата стават родители на още едно момче. Така мъжът, когото светът помни като безгрижния красавец от „Американско жиголо", започва отново ежедневието с малки деца на около 70-годишна възраст. Любопитното е, че Алехандра описва отношенията им почти като духовна среща. Тя е казвала, че запознанството с него е дало нов смисъл на живота ѝ и че Гиър има толкова много енергия, че дори за нея е трудно да го следва.

С годините актьорът все повече се отдалечава от класическия живот на холивудска знаменитост. Будизмът остава важна част от него, както и подкрепата му за Тибет и Далай Лама. Той е сред съоснователите на Tibet House в Ню Йорк - интернационален културен център, които има за цел да запази и да разпространи тибетското духовно наследство и изкуство. Днес центърът на личния му живот вече е в Испания, където живее със Силва и семейството си.

И може би именно затова „Асиметрия" идва в толкова интересен момент от биографията му. На 76 години Гиър отново стои пред камерата като мъж, около когото се изгражда любовна история. Само че вече не е милионерът от „Хубава жена", който пристига с лимузина и изкачва пожарната стълба с букет цветя. Сега играе възрастен писател, който трябва да се изправи пред много по-неудобни въпроси: кога любовта е равнопоставена, какво означава огромната разлика във възрастта и може ли чувството да бъде истинско, когато единият човек притежава много повече опит, власт и обществено положение от другия.

А в това има известна ирония. Ричард Гиър прекара повече от четири десетилетия като един от символите на романтиката в киното, докато собственият му живот премина през няколко съвсем различни версии на любовта - бурната младост, красивия звезден брак, семейството и тежкия развод, а накрая новата любов и новото бащинство след 60.

Момчето, което започва от театралната сцена, става „Американско жиголо", после кара цяло поколение да повярва в приказката на „Хубава жена", а днес живее на хиляди километри от Холивуд с третата си съпруга и малките си деца. И може би най-любопитното в историята на Ричард Гиър е точно това: екранът го превърна в мъж, който винаги знае как изглежда любовта, а образите му как да обичат.