Дакота Джонсън се изруси, за да изиграе 9-ата си братовчедка Мерилин Монро

Хората още опознават 36-годишната дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън

Свикнали сме да я виждаме с дълги пуснати кестеняви коси, с каквито беше и когато трилогията “50 нюанса сиво” я превърна в холивудски секссимвол. 36-годишната Дакота Джонсън обаче е напълно преобразена и направо неузнаваема за новата си роля – тя е руса и с къса прическа като киноиконата Мерилин Монро. Филмът на Маги Гиленхал е късометражен, посветен е на 100-годишнината на легендарната блондинка и ще бъде представен за първи път на фестивала във Венеция през септември.

В лентата Джонсън се превъплъщава в реалната Монро в пика на нейната слава, докато 93-годишната Елън Бърстин влиза в кожата на една въображаема звезда като нейната възрастна версия, която никой никога не е виждал. Мерилин умира на 36 години през август 1962 г. от свръхдоза сънотворни, а конспиративните теории около преждевременната ѝ смърт, определена като “предполагаемо самоубийство”, продължават да се разпространяват и днес.

По странно стечение на обстоятелствата в момента, когато бе разпространена първата снимка на Дакота като именитата ѝ предшественичка, генеалози установиха, че двете актриси имат макар и далечна родствена връзка – те са девети братовчедки през три поколения.

Според разпространената от MyHeritage информация “общият им произход води началото си от Ричард и Чарити Тайдънс – английски заселници в Мериленд през XVII век. Мерилин е потомка на дъщеря им Претиша, докато Дакота и баща ѝ Дон Джонсън произлизат от по-малката ѝ сестра Мери”.

Двойно непо бебе, родено на 4 октомври 1989 г. от брака на актьорите Дон Джонсън и Мелани Грифит, Дакота трябва да

положи големи усилия, за да излезе от сянката на именитите си родители

В добавка Типи Хедрън - музата на майстора на ужасите Алфред Хичкок, е нейна баба по майчина линия. Детството ѝ преминава по снимачните площадки и по-късно споделя, че толкова често е пътувала и се е местила, следвайки ангажиментите на родителите си, че никъде не е успяла да пусне корени.

Прави филмовия си дебют на 9 години редом до майка си в черната комедия “Луди в Алабама”, която е режисьорски дебют на пастрока ѝ Антонио Бандерас. По-късно родителите ѝ правят всичко възможно да я отдалечат от снимачната площадка до завършването на училище, а когато момичето решава да не отиде в колеж, баща ѝ Дон спира да я финансира. Да се издържа, ѝ помага кариерата на модел, която тя продължава известно време паралелно с опитите си да стане актриса. Изявява се и като танцьорка. По-късно това ѝ помага за ролята в свръхестествения филм на ужасите “Суспирия” (2018), за която тренира интензивно в продължение на година, за да овладее експресионистичния хореографски стил.

На 17 г., борейки се с депресия, влиза за 30 дни в програма за рехабилитация заради употреба на алкохол и дрога.

Една от първите ѝ малки, но все пак забележими роли е в “Социалната мрежа” през 2010 г. Дакота обаче и до днес е от малкото холивудски знаменитости без лични, а само поддържани от фенове профили в туитър, фейсбук и инстаграм.

Решителният ѝ пробив на големия екран идва с ролята на Анастейша Стийл в еротичната драма “50 нюанса сиво”. Трилогията носи приходи от над 1 млрд. долара, прави я световноизвестна, но ѝ спечелва и първата “Златна малинка” за най-лоша актриса. За този образ актрисата казва:

“Нямам проблем да направя каквото и да било. Тайната е, че не изпитвам срам”

Впоследствие ролите ѝ стават жанрово по-разнообразни – екшъни, комедии, романси, блокбъстъри, но и независими нискобюджетни продукции. Сред филмите, чрез които в последните години се опитва да излезе от кожата на Анастейша, са “Госпожа Уеб”, “Материалисти”, “Какво се случва с мен”, “В ритъма на ча-ча”, “Изгубената дъщеря”, където отново се среща с режисьорката Маги Гиленхал.

Въпреки доста противоречивите оценки на критиката за таланта ѝ – някои я смятат за емоционално дистанцирана, а други я хвалят за фините нюанси в изпълненията ѝ, сп. “Тайм” я включи в списъка на 100-те най-влиятелни личности за 2026 г.

“След близо 20 години в една изключително разнообразна и еклектична кариера хората все още опознават Дакота. И изглежда, че колкото повече научават за нея, толкова повече причини откриват, за да я заобичат. През последните години, докато представя филмите си, името на Дакота Джонсън се превърна в синоним на освежаваща искреност в свят, изпълнен с предварително подготвени и “полирани” отговори. Може би причината се крие в специфичната, мелодична интонация на гласа ѝ, с която тя отговаря на въпросите толкова откровено и непринудено, че човек остава с усещането, сякаш това момиче просто... не умее да лъже?!”, пише в бележката си за нея близката ѝ приятелка Тайлър Суифт.

През 2020 г.

актрисата създава собствена компания за продуциране на филми и сериали

“ТиТайм пикчърс” в съдружие с бившия изпълнителен директор за развитието на “Нетфликс” Ро Донъли. През 2024 г. компанията лансира един от изключително модните напоследък в средите на известните читателски клубове, чрез който се представят нови автори и книги. “Обичам да чета”, споделя актрисата в интервю миналата година, като признава, че би искала да види екранизирани много от любимите си книги.

Дакота Джонсън е известна и с изключителната си привързаност към конете, които познава от детството си в Колорадо, където през лятото често се грижи за животните в местни конюшни. На 24 г. в Италия тя дарява пари за спасяването на дузина коне от заколение поради фалит на стопанството, където ги отглеждат.