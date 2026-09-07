Носим очила от няколко различни десетилетия

Слънчевите очила отдавна са много повече от практичен аксесоар за защита от силната светлина. Понякога е достатъчна само една различна рамка, за да промени характера на целия тоалет - да направи семплата комбинация по-елегантна, спортната визия - по-футуристична, или обикновената тениска и дънки да изглеждат като внимателно обмислен уличен стил. През 2026 г. тази способност на очилата да трансформират визията е особено видима, защото на мода едновременно се завръщат модели от няколко напълно различни десетилетия.

Минималистичните овални рамки от 90-те съществуват редом до огромните очила, характерни за 70-те. Класическият “авиатор” отново заема своето място сред водещите модели, докато спортните с извити стъкла и “щит” очила, които някога принадлежаха основно на колоездачи, скиори и други спортисти, вече се комбинират със сака, рокли и градско облекло. Към тях се добавят ярки рамки, цветни стъкла и необичайни геометрични форми.

Това разнообразие превръща слънчевите очила в един от най-лесните начини да се експериментира с тенденциите, без да се променя целият гардероб. Черна рокля може да придобие ретро излъчване с огромна заоблена рамка, а сребристи спортни очила могат да я превърнат в нещо почти футуристично. Същото важи и за най-обикновената комбинация от тениска и дънки - различният модел очила може да я изпрати в напълно различна модна епоха.

Именно миналото е един от основните източници на вдъхновение този сезон. Вместо една конкретна естетика да доминира, модата взема разпознаваеми форми от 70-те, 90-те и началото на новото хилядолетие и ги поставя в съвременен контекст. Някои от тях почти не са се променили, докато други са преувеличени до крайност. Резултатът е сезон, в който няма само една “правилна” форма, много по-важно е как очилата взаимодействат с останалата част от визията.

Цветът да не се слива с тоалета

Слънчевите очила обикновено се купуват с мисълта за практичност - черна или кафява рамка, която може да се носи с почти всичко. През този сезон обаче цветът предлага точно обратната идея: защо очилата трябва да се сливат с тоалета, когато могат да бъдат най-интересната част от него?

Кобалтовосиня овална рамка, гланцирано червено котешко око или жълти стъкла могат да променят иначе напълно неутрална комбинация. Тук няма нужда цветът задължително да се повтаря в обувките, чантата или дрехите. Напротив, понякога един-единствен ярък детайл изглежда много по-съвременно от внимателно съчетаните аксесоари.

Най-лесният фон за подобни очила е минималистичният гардероб. Бяла тениска, черно сако, деним, сив костюм или едноцветна рокля позволяват на рамката да изпъкне. Червените очила например могат да бъдат единственият цвят в изцяло черна визия, докато синята рамка добавя неочакван контраст към бяло и бежово.

Цветните стъкла създават малко по-различен ефект. Жълтото и кехлибареното носят ретро усещане, кафявият градиент напомня за 70-те години, а сините или розовите лещи лесно се свързват с Y2K естетиката (края на 90-те и началото на второто хилядолетие). Така дори класическа форма може да изглежда напълно различно само чрез промяната на цвета.

Това е и една от тенденциите, при които не е необходимо целият тоалет да следва конкретна епоха. Цветните очила работят именно защото са малък акцент. Вместо да се облечем от глава до пети като през 2002 г., една ярка рамка може да внесе достатъчно носталгия, без визията да изглежда като костюм.

Колкото по-големи, толкова по-добре

Огромните слънчеви очила никога не изчезват напълно, но през 2026 г. размерът отново се превръща в част от модното послание. Рамките слизат ниско по бузите, разширяват се към слепоочията и понякога покриват толкова голяма част от лицето, че функционират почти като маска. Вместо дискретно да допълват тоалета, те настояват да бъдат забелязани.

Тук влиянието на 60-те и 70-те години е трудно да бъде пропуснато. Големите кръгли, овални и пеперудени рамки са част от образите на някои от най-разпознаваемите модни фигури на епохата, сред които Джаки Кенеди. Тогава големите очила са носили усещане за блясък и загадъчност, а тази театралност се връща и в съвременните модели.

Днешната версия обаче не се ограничава до класическата ретро форма. Рамките тип котешко око стават по-издължени и скулптурни, “авиаторите” достигат преувеличени размери, а геометричните модели използват остри ъгли и необичайни пропорции. Черното и костенурковият ефект остават най-лесните варианти за носене, но голяма рамка в бяло, бордо или друг наситен цвят може да превърне очилата в центъра на визията.

Точно заради размера им останалата част от стайлинга не е необходимо да бъде сложна. Овърсайз модел с изчистено сако, широк панталон и прибрана коса създава силует, който изглежда завършен без множество аксесоари. С дълга лятна рокля и голяма чанта същите очила придобиват по-гламурно излъчване, докато комбинацията с деним връща усещането към 70-те.

При толкова силен аксесоар пропорциите също имат значение. Големите рамки вече са акцент сами по себе си, затова масивни обеци, огромна шапка и множество други акценти могат лесно да започнат да се конкурират с тях. Понякога най-силният ефект идва именно когато очилата са единственото преувеличено нещо във визията.

90-те години се побират в една малка овална рамка

На противоположния край на спектъра стоят тесните овални очила. Ако големите модели крият лицето, тези от 90-те години правят точно обратното - малката рамка оставя голяма част от него открита и изглежда почти минималистично.

Формата е силно свързана с изчистената мода на десетилетието. Каролин Бесет-Кенеди се превръща в един от най-разпознаваемите примери за този тип минимализъм, а десетилетия по-късно малките черни и костенуркови рамки отново се появяват върху лица като Хейли Бийбър и множество съвременни представители на уличния стил.

Причината моделът да се връща толкова лесно е неговата простота. Черни овални очила могат да бъдат комбинирани с кожено яке и дънки, но работят също толкова добре с тренч, рокля или класическо сако. Костенурковата рамка омекотява ефекта и изглежда особено добре с кафяво, кремаво, деним и други по-топли тонове.

Съвременният прочит позволява и малко повече игра. Вместо черни стъкла могат да се изберат кафяви, жълти или леко прозрачни, а рамката може да бъде червена, синя или метална. Така познатият силует остава, но усещането за буквално копиране на 90-те изчезва.

При този модел стайлингът може да бъде по-смел именно защото очилата не доминират над лицето. Те стоят добре с големи обеци, по-обемисти чанти, многослойни комбинации и принтове. За най-чистия ефект в стила на 90-те години обаче рецептата остава съвсем проста - овална черна рамка, семпъл топ, прав деним и минимален брой бижута.

От спортната писта до градските улици

Вероятно най-голямата трансформация при слънчевите очила в момента принадлежи на спортните модели. Извитите, обгръщащи рамки и моделите с едно цяло широко стъкло са създадени с практична цел - да прилягат по-близо до лицето и да осигуряват по-голямо зрително поле и защита при спорт. Дълго време подобни очила се асоциират основно с колоездене, бягане, зимни спортове и други активности, при които функционалността е по-важна от модата.

Днес тази логика е обърната. Формата остава спортна, но контекстът вече може да бъде изцяло градски. Голямата непрекъсната леща, извитата рамка и металическите детайли започват да се появяват с костюми, кожени якета, миниполи и дори по-елегантни палта. Това, което преди би изглеждало като спортен аксесоар, сега съзнателно се използва за контраст.

Влиянието на края на 90-те и Y2K периода също е очевидно. Футуристичните очила тогава отразяват представата за това как ще изглежда новото хилядолетие - сребристи повърхности, цветни лещи и аеродинамични форми. Днешното им завръщане взема тази оптимистична представа за бъдещето и я превръща в ретро естетика.

Най-интересният начин за носене на този тип очила не е непременно със спортно облекло. Комбинацията с овърсайз сако и прав панталон създава интересен контраст между класическото и технологичното. С минирокля или пола ефектът става още по-силен, а с карго панталон и прилепнал топ очилата естествено се вписват в Y2K посоката. За по-лесна ежедневна версия са достатъчни дънки, тениска и кожено яке.