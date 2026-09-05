ТЕСТ: Угаждате ли си?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Влизате в магазин и виждате нещо, което много ви харесва, но всъщност не ви е необходимо. Купувате ли го?

а) Ако мога да си го позволя, защо не?

б) Ще си помисля и може би ще се върна за него.

в) Подминавам го. Не обичам да давам пари за ненужни неща.

2. Кое от тези неща най-често правите “просто защото ви се иска”?

а) Купувам си нещо, излизам някъде или си поръчвам любима храна.

б) Позволявам си дребни удоволствия, но не прекалявам.

в) Рядко правя нещо без конкретна причина.

3. Кое удоволствие най-трудно бихте отказали на себе си?

а) Хубава храна, пътуване или покупка на нещо, за което отдавна мечтая.

б) Зависи колко струва и дали моментът е подходящ.

в) Ако се налага, мога да се откажа от почти всичко.

4. Кога според вас човек заслужава да се поглези?

а) На човек не му е необходим специален повод, за да се поглези.

б) След като е свършил нещо важно или е преминал през труден период.

в) Само при специален повод - иначе лесно се прекалява.

5. Кое от тези изречения ви описва най-добре?

а) “Животът е прекалено кратък, за да отлагаме всичко хубаво.”

б) “Удоволствията са чудесни, стига да са с мярка.”

в) “Първо задълженията, после удоволствията.”

6. Колко често си подарявате нещо без повод?

а) Доста често. Защо трябва да има повод, за да направя подарък на себе си?

б) От време на време. Трябва нещо много да ми е харесало.

в) Почти никога.

7. Изберете подаръка, който бихте направили на самите себе си:

а) Уикенд в луксозен хотел.

б) Нещо, което отдавна искам и знам, че със сигурност ще използвам.

в) Предпочитам да запазя парите си за по-важни неща.

8. Попадате на страхотна оферта за кратко пътуване през уикенда и имате възможност да отидете. Какво ще направите?

а) Веднага резервирам. Ще мисля за останалото после.

б) Преглеждам разходите и ангажиментите си и след това решавам.

в) По-скоро ще пропусна. Винаги е възможно да излезе някой непредвиден разход.

9. Имате цял свободен ден без никакви ангажименти. Какво ще направите?

а) Ще го превърна в истински ден само за мен.

б) Ще свърша нещо полезно, но ще си оставя време и за почивка.

в) Най-после ще отметна задачите, които съм отлагал.

10. Кога използвате онези “хубави” вещи, които пазите за специални случаи?

а) Когато ми се прииска. Всеки ден може да бъде специален случай.

б) От време на време, когато поводът ми се струва подходящ.

в) Почти никога. Нали затова са специални.

11. Как приемате чувството за вина, след като сте направили някоя по-голяма покупка за себе си?

а) Рядко го изпитвам, ако покупката ме радва.

б) Понякога се питам дали наистина е била необходима.

в) Почти винаги започвам да пресмятам за какво друго можех да използвам парите си.

12. Ако трябва да изберете мото за себе си, кое ще бъде?

а) “Веднъж се живее.”

б) “Всичко с мярката си.”

в) “По-добре да имам за черни дни.”

РЕЗУЛТАТИ:

Най-много отговори “а”:

Вие знаете как да си угаждате правилно. Никога не чакате специален повод, за да направите нещо специално за себе си. Вместо това цените преживяванията, комфорта и радостите от живота. Умеете да поставяте себе си на първо място и не изпитвате угризения, когато го правите. Това ви помага да се наслаждавате на настоящето, но “малката награда” не трябва да се превръща във всекидневна необходимост.

Най-много отговори “б”:

Вие умеете да си угаждате с мярка. Открилите сте добър баланс между желанията и разумното поведение. Обичате хубавите неща, но преди голям разход обикновено премисляте желанието си два пъти. Позволявате си малки удоволсвия без проблем. Но понякога би било хубаво да бъдете малко по-спонтанни, когато става дума да се поглезите.

Най-много отговори “в”:

Вие трудно поставяте себе си на първо място и рядко си угаждате. Практичността е една от силните ви страни. Рядко правите импулсивни покупки и умеете да се отказвате от моментните желания в името на по-важни неща. Понякога обаче забравяте, че парите, времето и усилията не са само за задълженията. Не е необходимо всяко удоволствие да бъде заслужено. Понякога можете да си ги позволите просто защото знаете, че ще ви направят щастливи.

Изображението е генерирано с помощта на AI.

Пет съвета как да се глезим без угризения

1. Отделяйте малък бюджет за удоволствия. Така ще можете да си позволявате нещо приятно, без после да се тревожите за средствата и разходите си.

2. Не превръщайте всяка награда в покупка. Разходка, любима книга или филм, дълга дрямка или вечеря в любим ресторант също могат да ви доставят истинско удоволствие.

3. Не чакайте специален повод. Понякога и най-обикновеният ден е достатъчно голяма причина да направите нещо хубаво за себе си.

4. Различавайте желанието от импулса. Ако видите нещо, което много ви е харесало, и след няколко дни все още го искате, то вероятно наистина ще ви донесе радост.

5. Позволявайте си почивка. Да не правите нищо за известно време и просто да се оставите на течението, също е начин да се погрижите за себе си.