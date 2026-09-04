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Домове на първа линия, в които архитектурата, природата и начинът на живот намират своя естествен баланс

Южното Черноморие винаги е заемало специално място в историята на пловдивската ASPIGROUP. През годините реализирахме тук различни проекти и постепенно изградихме собствено разбиране за съвременния дом край морето – архитектура, която принадлежи на мястото, функционални жилища и добре обмислена среда, създадена с перспектива във времето.

Зад това разбиране стои реален опит. Oasis Beach Club в Лозенец е завършен и функциониращ проект на ASPIGROUP, къщите на Eden Rock също са готови, а Eden Rock Beachfront Suites предстои да бъде завършен тази година.

Следващото развитие на тази линия е A’MARI Sea Residences.

Разположен на първа линия в местността Диньов гьол, до плажа, познат като Малкия оазис, A’MARI се намира в непосредствена близост до Арапя, между Лозенец и Царево. Локацията съчетава пряката връзка с морето с характерния за тази част от Южното Черноморие пейзаж и близостта на Странджа.

Теренът и неговите естествени дадености са отправната точка при създаването на проекта. Разработен съвместно със Zoom Studio, A’MARI следва архитектурен подход, при който ниските сгради се вписват естествено в средата. Балансираните обеми, чистите линии, земните тонове и големите остъклявания оформят спокойна и разпознаваема архитектура.

Разположението на сградите и ориентацията на жилищата са внимателно обмислени спрямо морето, светлината и гледките. Ниското застрояване и естественият релеф позволяват на архитектурата да следва терена, като запазва усещането за простор и близост до пейзажа.

A’MARI е проектиран отвътре навън – от начина, по който ще се живее в него. Жилищата са с различни типологии и площи – от функционални апартаменти до просторни семейни решения. Част от тях са проектирани така, че да носят усещането за собствена къща край морето – с повече самостоятелност, големи външни пространства и непосредствен контакт с природата.

Партерните апартаменти продължават към собствени градини, а други разполагат с просторни тераси, които се превръщат в естествено продължение на интериора.

Тази плавна връзка между вътрешното и външното пространство е един от характерните елементи на проекта. Светлината, добрите пропорции и функционалните разпределения създават жилища, предназначени не само за кратък летен престой, а за пълноценно използване през различните сезони.

Концепцията на A’MARI продължава и извън самото жилище.

A’MARI е жилищен ваканционен комплекс с resort услуги, интегрирани като естествена част от ежедневието. Ресторант, басейн, детски център, co-working пространство, фитнес, пространства за масажи, мултифункционална зала и пешеходни алеи са предназначени само за собствениците и обитателите на комплекса. Те допълват начина на живот в A’MARI, като осигуряват удобство, без да нарушават спокойствието, уединението и личното пространство.

Контролираният достъп, видеонаблюдението и професионалната поддръжка допълват концепцията и осигуряват добре организирана и поддържана среда.

Локацията също е част от характера на A’MARI. Царево предлага необходимата градска инфраструктура, Лозенец е на няколко минути, а комплексът остава извън интензивността на големите курортни центрове.

Това позволява рядък за крайбрежието баланс – близост до необходимото и същевременно усещане за спокойствие и уединение.

A’MARI събира натрупаното от ASPIGROUP познание за жилищното строителство и опита от вече реализираните ни проекти в тази част на България, но го интерпретира по свой начин. Той не повтаря Oasis Beach Club или Eden Rock. Има собствен архитектурен характер и собствено отношение към начина на обитаване.

В основата му стои една ясна идея – стойността на един дом на първа линия не се определя единствено от гледката. Тя е в качеството на архитектурата и изпълнението, в добре проектираното жилище, в личното пространство, в удобствата, които действително използваш, и в увереността, че всичко около теб е създадено и ще бъде поддържано със същото внимание.

Това е A’MARI Sea Residences - домове на първа линия до морето, в които архитектурата, природата и начинът на живот намират своя естествен баланс.