Как една от големите хранителни компании в Източна Европа превръща технологиите, познаването на местните вкусове и инвестициите в хора в конкурентно предимство на глобалния пазар

Потребителят, който взема от рафта тестено изделие или месен деликатес в Германия, Испания, Полша или Австралия, рядко си дава сметка какъв дълъг път стои зад храната. Преди тя да достигне до магазина, трябва да бъдат проучени предпочитанията на конкретния пазар, да се разработи подходяща рецепта, да се избере технологията, да се осигури постоянно качество, да се изпълнят изискванията на търговските вериги и местното законодателство.

Именно в тази сложна връзка между вкус, технология и пазар „Белла България“ намира своето място като международен партньор в научноизследователската и развойната дейност при производството на храни. Компанията е една от големите в хранителния сектор в Източна Европа. Управлява портфолио от над 200 продуктови линии, сред които тестени изделия, месни продукти, мазнини и разядки. Разполага с повече от 10 производствени бази в няколко европейски държави, а дневният ѝ производствен капацитет надхвърля 350 000 кг. Зад тези числа стои не просто индустриален мащаб. Стои способността един продукт да бъде разработен и произведен така, че да отговори на вкусовете, културните особености и стандартите на различни пазари по света.

От българската фабрика до международния пазар

„Белла България“ има силно присъствие в Пловдив, където се намират три от предприятията. От производствените ѝ бази тръгват продукти за българския пазар, за Европа, Северна и Южна Америка, Близкия изток и Австралия.

Компанията произвежда под собствени марки, но работи и по модела на частните марки за големи международни търговски вериги. Продуктите ѝ достигат до ключови пазари чрез преки отношения с водещи европейски ритейлъри като Mercadona в Испания, Schwarz Group – Lidl в Германия и Kaufland International в Полша, Хърватия, Чехия, Румъния, Словакия и Германия, както и Aldi Süd, Aldi Nord, REWE и Tesco в Централна Европа. Това е територия на изключително висока конкуренция. Международните вериги поставят строги изисквания не само към цената, но и към качеството, безопасността, производствения капацитет, проследимостта, сроковете за доставка и способността на производителя бързо да адаптира продукта към потребностите на конкретния пазар. Успешното присъствие на „Белла България“ в тези вериги показва, че български производител може да бъде конкурентоспособен на европейско и световно равнище и да достигне до международни търговски позиции, на които друг български производител не може лесно да се наложи.

Един продукт не е еднакъв навсякъде

Храната е дълбоко свързана с местната култура. Продукт, който се приема добре на един пазар, може да изисква различен вкус, състав, форма, размер или начин на приготвяне на друг. Затова международното производство на храни не означава просто една и съща рецепта да бъде предлагана в различни държави. Необходимо е задълбочено познаване на потребителските навици и способност продуктът да бъде адаптиран, без да се прави компромис с качеството или ефективността на производството.

В производствените бази на „Белла България“ се разработват решения за пазари с различни културни и хранителни предпочитания. Компанията произвежда както продукти с познати местни вкусове и под предпочитани марки, така и специално разработени частни марки за големи европейски търговски вериги. Създават се и продукти, съобразени с конкретни религиозни и хранителни изисквания, включително кашер и халал. Това изисква много повече от изпълнение на разработена рецепта. Необходими са развойна дейност, технологична експертиза и способност първоначалната идея да бъде превърната в продукт, който може да се произвежда в големи количества при постоянно качество. Именно така „Белла България“ се утвърждава не само като производител и доставчик, а като международен R&D партньор, защото участва в създаването, адаптирането и пазарното реализиране на продуктите.

Технологията, която потребителят не вижда

В магазина потребителят вижда готовата опаковка. Зад нея обаче стоят технологични процеси, автоматизирани линии, системи за контрол и проследяване, лабораторни анализи и постоянна проверка на качеството и безопасността.

Това е най-малко видимата, но една от най-важните части от хранителното производство.

През годините „Белла България“ последователно инвестира в технологично обновяване и разширяване на производствените си мощности. Само през 2025 г. удвои капацитета си за производство на тестени изделия и създаде десетки нови работни места. R&D е сред ключовите направления в нейното развитие. В производствените структури работят специалисти с международен опит, които създават нови продукти, усъвършенстват съществуващи рецепти и развиват технологии, приложими на различни пазари.

Компанията притежава значителен брой търговски марки и иновативни технологични решения с глобално приложение. Интелектуалната собственост е не само правен актив, а отражение на натрупани знания, технологичен капацитет и целенасочени инвестиции в иновации.

Качеството като система, а не като обещание

При производството на храни доверието не може да се основава единствено на добрата репутация на марката. То трябва да бъде подкрепено от процедури, контрол и възможност всеки етап от производството да бъде проследен.

„Белла България“ работи в съответствие с IFS Food Standard v. 8 и притежава сертификата „Контролирано качество при производителя“, издаден от „Тюф Норд България“ за месни продукти с най-високо качество.

Оборудването в предприятията на компанията отговаря на най-високите международни технологични стандарти. Внедрени са системите за контрол и проследяване на качеството и безопасността HACCP, ISO 9001 и ISO 22000.

Тези стандарти са особено важни при работата с международни клиенти, защото гарантират, че качеството не зависи от отделна производствена партида, а е резултат от устойчива и контролирана система.

Хората зад автоматизираните линии

Колкото по-технологично става производството, толкова по-важни стават знанията на хората, които го управляват. Високата степен на автоматизация не намалява ролята на специалистите, а променя уменията, които индустрията търси – от познаване на традиционните производствени процеси през работа със съвременно оборудване до системи за контрол и оценка.

Затова връзката между бизнеса и образованието е съществена част от дългосрочното развитие на хранителната индустрия. Сътрудничеството между „Белла България“ и Университета по хранителни технологии продължава от години. То включва стажове, практически обучения, съвместни инициативи и подкрепа за модернизиране на учебната база.