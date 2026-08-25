Азис си взе куче, кръсти го Марко

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Певецът Азис се похвали с нов член на семейството - кученце, което е кръстил Марко.

Кучето е порода мини бултериер, а попфолк изпълнителят го описа като "хетеро, силен, чаровен, с една веждичка".

"Кръстихме го Марко, защото вярваме, че те трябва да носят човешки имена. За мен те са човеци!", пише Азис.

Той обясни, че носи Марко в раницата си, защото кученцето се изморява бързо.

Певецът пише още, че целият квартал е влюбен в него и обещава да държи последователите си в течение с израстването на Марко.