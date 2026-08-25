Малката дъщеря на актьора Ерик Дейн с първа роля в киното, ще играе с майка си

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14-годишната Джорджия, дъщеря на покойния актьор Ерик Дейн и съпругата му Ребека Гейхарт, ще направи своята поява редом с майка си в новия филм на Lifetime - The Ocean Between Them" ("Океанът между тях") Премиерата на продукцията е насрочена за събота, 26 септември, съобщава сп. People.

Лентата е част от поредицата Strength of a Lifetime на телевизионната мрежа. В нея Гейхарт играе Джоан – майка, чиято дъщеря Миранда, в ролята Джесика Лорд, изчезва в морето по време на престоя си в Белиз. Джорджия ще се превъплъти в Ашли, по-малката дъщеря на Джоан.

През юни 55-годишната Гейхарт отбеляза завършването на основното училище на дъщеря си, само три месеца след смъртта на съпруга си. Бившата звезда от „Бевърли Хилс, 90210" сподели снимка в Instagram по повод важния момент.

„Поздравления, Джорджия!", написа гордата майка към кадъра, на който дъщеря ѝ получава слънчоглед, докато преминава по сцената. Момичето е облечено в розова рокля и черен пуловер.

„Завърши основното училище и преживя една невероятно трудна година", продължава Гейхарт. „Толкова съм горда с теб. Твоята упоритост, решителност и изящество бяха напълно очевидни. Добре дошла в гимназията, нямам никакво съмнение, че си готова."