Уж бе ваканция, а Ирина Диамант с Мария Бакалова и Ейдриън Броуди до парламента (Обзор)

Холивудските звезди снимаха у нас политическия трилър “Змийският остров”, а депутатката вече е на работа в Народното събрание

Кратка ваканция, но пък интересна и изпълнена с вълнуващи срещи - включително и работни. Една от тях беше с най-успешната ни актриса в Холивуд Мария Бакалова и с двукратния носител на “Оскар” Ейдриън Броуди, които в августовските жеги снимаха екшън буквално пред новото ми работно място - Народното събрание.

С този артистичен пост в инстаграм Ирина Диамант всъщност отбеляза началото на новия парламентарен сезон. По думите на депутатката от “Прогресивна България” това е може би най-кратката депутатска ваканция в историята на българския парламент, тъй като от вчера народните представители вече са на работа.

След дълги години обаче като журналист, включително и в “24 часа”, Ирина Асиова-Диамант очевидно е запазила репортерския си нюх, за да отрази и големите звезди, пристигнали у нас.

Екипът на лентата снима сцена в София.

Мария Бакалова и Ейдриън Броуди снимаха в началото на август новия политически трилър “Змийският остров” (Snake Island), за което “24 часа” писа първи. Лентата е на легендарния режисьор Дъг Лаймън (“Самоличността на Борн”, “Мистър и мисис Смит”). После продължиха с работата си пред камера и в Хърватия.

Филмът е вдъхновен от една от най-загадъчните истории около войната между Русия и Украйна - саботажа на газопровода “Северен поток” в Балтийско море през 2022 г. Сюжетът проследява секретен екип от украински водолази, изпратен на изключително рискована подводна мисия на фона на ескалиращото напрежение в месеците преди началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

България продължава да бъде една от най-привлекателните дестинации за филмопроизводство в Европа - имаме професионалисти на световно ниво, прекрасни локации и традиции, градени с десетилетия, пише още Ирина Диамант в поста си. Впрочем тя знае това от първа ръка, тъй като съпругът ѝ Моше Диамант е холивудски продуцент, снимал у нас много от филмите си с участието на знаменити световни актьори.

Затова допълва, че един от личните ѝ приоритети през мандата ѝ като народен представител от ПБ ще е България да стане още по-конкурентна и желана точка на световната филмова карта.