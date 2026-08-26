„Светица покровителка на Тенеси": В родния град на Доли Партън скърбят за своята икона

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„Светица покровителка на Тенеси", „майка за всички, които живеят тук" – така в родния град на Доли Партън, Съвиървил, местните жители и многобройните ѝ почитатели говорят за починалата икона на кънтри музиката. В града песните ѝ, сред които емблематичната „Jolene", отново звучат в знак на почит, предаде АФП.

След новината за смъртта на певицата стотици хора пристигат в Съвиървил, за да се поклонят пред нея. Те оставят цветя в подножието на статуята ѝ, издигната още приживе пред сградата на окръжния съд, предава БТА.

Седнала върху скала и прегърнала акустичната си китара, бронзовата фигура на Доли се превърна в място за поклонение.

„Винаги сме я считали за нашата покровителка на Тенеси", каза пред АФП Кали Рикардс, отдадена почитателка на Партън, след като постави букет пред статуята.

Същото правят и деца, дошли с родителите си. Други си правят снимки и селфита пред паметника, докато наоколо стоят полицаи, туристи и жители на града, дошли да скърбят.

„Имам чувството, че тя продължава да блести във всеки от нас", добави Рикардс.

Смъртта на Доли Партън предизвика вълна от почести от музиканти, артисти и американски политици. В Съвиървил обаче реакцията е по-лична – хората говорят за жена, която според тях никога не е забравяла родния си край.

В поляризирана Америка почитателите ѝ подчертават способността ѝ да обединява хора с различни политически възгледи и неизменната ѝ привързаност към Тенеси.

„Доли е като майка за всички, които живеят тук", казва 24-годишният Джона Лагранд, местен жител, облечен с тениска с лика на певицата.

„Тя допринася толкова много за развитието на окръга и на Апалачите като цяло – икономически, разбира се, но ни извисява и духовно. Доли е известна по целия свят с добротата си", добавя той.

Жителите на Съвиървил си спомнят най-вече за нейната щедрост. Сред примерите е помощта, която тя оказва на местната общност след опустошителните горски пожари в региона преди десет години.

Увеселителният парк „Доливуд", разположен в непосредствена близост до града, остава един от основните икономически двигатели на района. Библиотеката „Имаджинейшън", основана от Партън, пък осигурява книги на милиони деца.

Във вторник вечерта редовните посетители на местния бар Bluffs се събраха, за да вдигнат тост за Доли, да пеят нейните песни на караоке и да почетат паметта ѝ.

Сред тях беше и 49-годишният ѝ братовчед Брент Алън, който разказва, че е израснал само на няколко крачки от музикалната икона.

Доли Партън и нейните 11 братя и сестри са израснали в крайна бедност. Според Алън голяма част от региона, който и днес остава беден, е била променена от труда и благотворителността на певицата.

„Окръг Съвиър е такъв, какъвто е днес, по една-единствена причина: Доли Партън. Мисля, че тя вече е достигнала святост", казва той.

Алън си спомня и времето, което певицата винаги е отделяла на семейството – при срещи, празници или погребения.

Той я описва като човек със „земна" същност, способен да помага на огромен брой хора и да обединява американци независимо от политическите им убеждения.

„Надявам се, че Доли е Майка Тереза на нашето поколение. Тя се грижеше всеки да се чувства уникален", казва Алън.

Погребението на Доли Партън се очаква да бъде в тесен семеен кръг. След това се очаква да бъде организирана поне една публична церемония в Нешвил, столицата на Тенеси, или в родния ѝ Съвиървил.