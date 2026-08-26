Как се прави истинска домашна лютеница показват на фестивал в с. Логодаж

Фестивалът на лютеницата отново събира жители и гости на благоевградското село Логодаж. В събота от 18:00 часа в двора на училището в селото ще ухае на истинска домашна лютеница и бабини рецепти.

Логодажките баби отново ще покажат как се приготвя вкусната традиционна българска разядка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашна лютеница, а фолклорна програма ще допълни празничната атмосфера.

Фестивалът е посветен не само на вкуса на традиционната българска лютеница, но и на домашно приготвената храна и чистите продукти, отгледани с грижа.



