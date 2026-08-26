Кайли Дженър иска да има деца с Тимъти Шаламе

Кайли Дженър заяви, че иска да има деца с приятеля си Тимъти Шаламе. Риалити звездата вече е майка на Сторми и Еър от бившия си партньор Травис Скот, но не изключва да разшири семейството си с Шаламе, съобщава Page Six.

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са сред най-обсъжданите двойки в света на шоубизнеса, а отношенията им продължават да привличат внимание и заради въпросите около бъдещето на семейството им. Двамата са заедно от 2023 г., като през последните години постепенно започнаха да показват повече от връзката си публично, макар че и Кайли, и Тимъти по принцип предпочитат да пазят личния си живот далеч от медиите.

Дженър вече е майка на две деца от бившия си партньор Травис Скот – дъщеря им Сторми и синът им Еър. Тя стана майка за първи път през 2018 г., когато беше на 20 години, а четири години по-късно се роди Еър. Въпреки раздялата със Скот, двамата продължават да споделят родителските грижи за децата си.

Самата Кайли неведнъж е давала знак, че не е приключила с майчинството. В интервю за Vanity Fair през март тя открито заяви, че иска още деца, но подчерта, че засега предпочита да се съсредоточи върху себе си, бизнеса си, работата, пътуванията и времето със Сторми и Еър. Сега обаче тя признава, че на този етап мисълта отново да износи дете ѝ се струва почти немислима.

По време на разговора в The Girls Дженър категорично отхвърли и идеята да използва сурогатна майка. Тя остави малка врата отворена, като призна, че не иска да казва категорично „не", но е „99,9 процента сигурна", че не би избрала този вариант. Като причина посочи и факта, че досега е имала „големи и здрави бебета" и според нея няма реална необходимост някой друг да износи следващото ѝ дете.

Темата за децата е особено интересна на фона на връзката ѝ с Тимъти Шаламе. Актьорът също е говорил предпазливо за възможността един ден да стане баща. В интервю за Vogue той определи като мрачно мисленето, че липсата на деца дава повече време за други занимания, и намекна, че децата „може да са на радара". В същото време Шаламе отказа да коментира подробно отношенията си с Дженър, обяснявайки, че просто няма какво да каже по темата.

Въпреки дискретността им, връзката им вече не е тайна. През последните години двамата са забелязвани заедно на публични събития, а Шаламе направи и няколко особено топли жеста към Дженър. По време на речите си при получаването на наградите „Златен глобус" и Critics Choice Awards по-рано тази година той ѝ отправи публични благодарности. На Critics Choice Awards актьорът специално благодари на „партньорката си от три години", докато Кайли го гледаше от публиката.