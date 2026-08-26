Принц Хари и Меган Маркъл пристигнаха във Великобритания

Херцогът и херцогинята на Съсекс са пристигнали обратно във Великобритания, съобщава Би Би Си. Двойката и децата им Арчи и Лилибет са пристигнали в страната с частен самолет от Калифорния.

Семейството е пътувало на борда на луксозния самолет „Bombardier Global Express XRS" от летище „Ван Найс" в Лос Анджелис.

Те са наели самолета от „Planet Nine Private Air" - оператор на частни самолети със седалище в Калифорния. Смята се, че наемът му струва около 12 000 долара на час полетно време.

Става ясно, че на семейството не е била осигурена полицейска охрана при пристигането им, на фона на продължаващите въпроси дали данъкоплатците ще поемат разходите за тяхната охрана.

Миналата седмица беше съобщено, че двойката ще се премести във Великобритания през август. Те няма да се върнат към официалните си задължения, а ще живеят във Великобритания като неработещи членове на кралското семейство. Смята се, че семейството ще се установи в частен имот извън Лондон, в района на Котсуолдс. Арчи и Лилибет вече са записани в училище, а новият учебен срок започва следващата седмица.

Двойката напусна Великобритания и се оттегли от кралските си задължения в началото на 2020 г., преди да се установи в Калифорния през март същата година.

Крал Чарлз III е бил информиран за плановете за преместването по-рано този месец. Семейството посети краля в дома му Хайгроув през юли тази година, но се смята, че тогава преместването не е било обсъждано. Преди това посещение принц Хари и Меган не бяха идвали заедно във Великобритания от погребението на кралица Елизабет II през 2022 г.

Не е ясно какви мерки за сигурност ще бъдат предприети за семейството във Великобритания и кой ще ги финансира. Двамата все пак са решили да запазят имотите си в САЩ и Португалия.

След обявяването на намерението на Съсекс да се завърнат говорител на британското вътрешно министерство заяви, че решенията относно сигурността на членовете на кралското семейство се вземат от Изпълнителния комитет за охрана на кралските особи и публични личности, а системата за охрана на британското правителство е „строга и пропорционална".

Принц Хари и преди е заявявал, че опасенията за сигурността са го възпирали да се върне във Великобритания и да доведе съпругата и децата си.

Отношенията на Хари с брат му Уилям също се влошиха скоро след сватбата му с Маркъл през 2018 и оттеглянето им от кралските задължения две години по-късно. Според източници на "Дейли мейл" крал Чарлз III е искал синовете му да се разбират, като на погребението на принц Филип през 2021 г. дори им е казал: "Моля ви, момчета, не правете последните ми години нещастни".

Други източници твърдят, че на Хари винаги му е липсвал домът му. Той също така искал децата му да видят света, в който той е израснал и да бъдат наясно с произхода си.