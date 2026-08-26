Читалищата могат активно да подпомагат културния туризъм

Културният туризъм е сред направленията, които бележат най-сериозен ръст в България, заяви проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, на практическата конференция „Култура и туризъм", която се проведе в Каварна на 25 август.

„Когато се отчита ръст на туристите спрямо 2019 година, той не е концентриран по Черноморието. Там се отчита спад от 4 процента, докато по-големият ръст е през зимните месеци", добави Драганов. Той посочи като пример данните за пристигащите на летище София. През 2019 година те са били около 550 хиляди, а тази година достигат 780 хиляди.

По думите му тези туристи се насочват към културен туризъм в градска историческа среда. Проф. Драганов коментира и потенциала на Северното Черноморие. Според него районът има предимството на добре запазената природа и липсата на мащабното презастрояване, характерно за други части на Черноморието.

Той посочи, че регионът разполага и с добри туристически продукти, които се представят добре по отношение на предлагането и цените.Според Драганов, бъдещото развитие на района трябва да бъде свързано с високо качество и съвременни решения, като същевременно се съхраняват природата и местните особености.Той подчерта още значението на местната общност и необходимостта от обединение на местните предприемачи за защита на интересите и развитието на туристическия продукт.

Културното наследство може да бъде основа за развитието на туризма, но е необходимо то да бъде съхранено, представено и популяризирано по подходящ начин, каза на конференцията проф. д-р Венцислав Велев. Той постави акцент върху промяната в начина, по който културното наследство се представя пред посетителите. По думите му все повече се променят представите на аудиторията, а музеите и културните обекти търсят нови начини за експониране, включително чрез мултимедия и дигитални технологии.

Велев посочи, че България разполага с богато културно-историческо наследство, но въпросът е какво се прави с него и как то се показва. Според него, наследството преминава през различни етапи – откриване, идентифициране, описание, класифициране, реставрация и консервация, след което идва ред на неговото експониране и представяне пред публиката.Особено внимание проф. Велев отдели на нематериалното културно наследство – традициите, обичаите и хората.

По думите му именно тук читалищната мрежа има важна роля. Читалищата могат да бъдат своеобразни туристически информационни центрове, като съхраняват местни музейни сбирки и представят миналото на съответния регион. Проф. Велев подчерта необходимостта културното наследство да бъде социализирано, тоест да бъде представено и достъпно за хората.

Според него следващата важна стъпка е неговото популяризиране чрез подходящи канали, включително новите дигитални възможности, които могат да привлекат туристи както виртуално, така и към самите културни обекти.Културният календар на местно и регионално ниво може да създаде допълнителен интерес към туристическия бранш. Това заяви председателят на Съюза на народните читалища проф. Николай Дойнов. По думите му е необходимо читалищата и туристическият бизнес да работят заедно за разширяване на културния продукт. Според Дойнов, културният календар трябва да бъде разбираем, устойчив и добре популяризиран, като предложи да се обсъди възможността за създаване на областен културен календар, който да обединява събитията на общините и населените места в региона.Той подчерта, че в него трябва да бъдат включени устойчиви дейности, свързани с българските традиции и обичаи.

Дойнов даде пример с малко познати местни обичаи, които могат да бъдат проучени, описани и представени по подходящ начин на туристите. Председателят на Съюза на народните читалища обърна внимание и на ролята на читалищата като пазители на нематериалното културно наследство. Според него местните музейни сбирки, традиции, занаяти, костюми и обичаи трябва да бъдат не само съхранявани, но и обяснявани и представяни по начин, който да ги превръща в част от туристическия продукт.

Проф. Дойнов постави акцент и върху необходимостта от популяризиране на културните събития. По думите му, когато наследството бъде правилно представено и включено в устойчив календар, то може да привлече туристи и да даде по-голяма видимост на местните културни дейности. Той призова за по-тясно взаимодействие между читалищата, общините и туристическия бизнес при създаването и популяризирането на културния продукт.