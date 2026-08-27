Защо чувствата са така важни

Всеки ден изпитваме най-различни чувства. Понякога сме тъжни, а понякога - щастливи! В новата книга “Голяма книга за чувствата” (изд. “Фют”) с капачета любимите детски герои Пип и Поузи, също както децата, попадат в различни ситуации от всекидневието.

Илюстрациите предлагат различни теми за разговор. Те помагат на децата чрез главните герои по лесен и разбираем начин да се научат да разпознават и назовават емоциите си, да ги овладяват и реагират подходящо в различни трудни моменти, когато изпитват тъга, гняв, страх, тревожност.

Пип и Поузи вече 15 г. са любими герои и на българските читатели. Сега те служат като близък и безопасен модел, чрез който малчуганите научават, че всички емоции са част от живота и че има безопасни начини да се справяме с тях.