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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23454942 www.24chasa.bg

Защо чувствата са така важни

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СНИМКА: изд. "Фют"

Всеки ден изпитваме най-различни чувства. Понякога сме тъжни, а понякога - щастливи! В новата книга “Голяма книга за чувствата” (изд. “Фют”) с капачета любимите детски герои Пип и Поузи, също както децата, попадат в различни ситуации от всекидневието.

Илюстрациите предлагат различни теми за разговор. Те помагат на децата чрез главните герои по лесен и разбираем начин да се научат да разпознават и назовават емоциите си, да ги овладяват и реагират подходящо в различни трудни моменти, когато изпитват тъга, гняв, страх, тревожност.

Пип и Поузи вече 15 г. са любими герои и на българските читатели. Сега те служат като близък и безопасен модел, чрез който малчуганите научават, че всички емоции са част от живота и че има безопасни начини да се справяме с тях.

СНИМКА: изд. "Фют"

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