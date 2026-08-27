Пътешествие в дебрите на френската мода и миналото

“Парижката модистка” (изд. “Хермес”) е новият роман на новозеландската писателка Сорая Лейн, който излиза у нас на 1 септември. Той ще отведе читателите на пътешествие в дебрите на френската мода, изпълнено с любов и неочаквани обрати. Главната героиня Блейк е журналистка в лондонско списание. Тя започва нова рубрика, вдъхновена от историята на покойната си баба, родена в “Домът на надеждата”. Оставената за нея там кутийка съдържа парче ефирен плат и скица на рокля.

За да научи повече, младата жена заминава за Париж, където привлекателният Анри я въвежда в дебрите на френската мода. Те установяват, че скицата е дело на модистката Евелина Лавин, чиято слава някога си е съперничела с тази на Коко Шанел. След края на Втората световна война обаче тя така и не успяла да възобнови кариерата си и се завърнала в родния си град. Какво я е накарало да се оттегли и какво общо има това с бабата на Блейк? Разкривайки трагичната история на Евелина, Блейк ще се запита дали самата тя е готова да рискува всичко в името на любовта.