Звезда от “Игра на тронове” и ирландец с 6 номинации за “Оскар” идват за “Синелибри”

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Показват на форума 70 филма, базирани на книги, някои от тях с отличия от Кан, Венеция и Берлин

Един от най-влиятелните ирландци в киното - Джим Шеридан, пристига в България, за да оглави международното жури на “Синелибри”. Тазгодишното 12-о издание на форума ще бъде от 15 октомври до 8 ноември, ще включва 70 филма и ще премине през няколко града в страната.

77-годишният Джим Шеридан е режисьор, продуцент и сценарист, който е бил номиниран шест пъти за най-високото киноотличие в света “Оскар” и е носител на две награди на Американската филмова академия. Негово дело са ленти като биографичната драма “Моят ляв крак”, съдебната драма с Даниел Дей-Луис “В името на Отца” (1993), “Боксьорът” (1997), психологическия трилър “Братя” (2009) и романтиката с легендата Ванеса Редгрейв “Тайното писание” (2016). Филми под негова режисура са получили общо 16 номинации за “Оскар”, осем за БАФТА и 14 за “Златен глобус”.

Един от тях ще бъде показан и в рамките на “Синелибри”. Това ще е “В името на Отца” - екранизацията на автобиографичната книга на Гери Конлън “Доказано невинен”, удостоена със “Златна мечка на “Берлинале”. Това

е историята на един

от т.нар. Четиримата

от Гилфорд, погрешно

осъдени за атентатите

в английския град

през 1974 г. След години в затвора присъдите им са отменени, а случаят им се превръща в една от най-известните съдебни грешки във Великобритания. Лентата ще бъде представена на галавечер, посветена на културата на Ирландия, организирана по повод ирландското председателство на Съвета на ЕС.

Звездата от “Игра на тронове” Клайв Ръсел ще бъде също част от журито на форума. Шотландският актьор, който изигра Брендан Тъли - Черната риба, в хитовия сериал на НВО, вече пет десетилетия се изявява в киното, телевизията и театъра.

Клайв Ръсел в сцена от “Игра на тронове”

Познат е и от ролите си в продукции като “Големите надежди”, “Оливър Туист”, “Шерлок Холмс”, “Тор: Светът на мрака”. Само преди година участва и в българско-унгарската драма “Оста на живота” на режисьора Атанас Христосков.

Сред членовете на журито е и испанската актриса, режисьор и продуцент Мария Хурадо. Тя има роли в повече от 20 пълнометражни филма, представяни на международни фестивали в Кан, Берлин, Рим, Монреал, Малага, Ситжес и Маями. Работила е с режисьори като Абел Ферара, Габриеле Салваторес, Даниеле Викари и Седрик Кан.

Лентите в конкурсната програма на “Синелибри” ще оценява и датският автор и преводач Якоб Йония, известен с криминалната си поредица за първия датски мобилен разследващ екип и неговия ръководител Ото Химелструп.

Българската сценаристка Теодора Маркова е петият член на журито. Тя е сред създателите и сценаристите на най-успешните български сериали и филми като “Под прикритие”, “Стъклен дом”, “Денят на бащата”, “Писма от Антарктида” и “Анна”. Сега работи усилено и по дебютния си режисьорски проект - пълнометражната игрална лента “Дълговете на инспектора”. Това ще е музикална сатирична драма, която ще проследява историята на 22-годишната Ники - най-добрата събирачка на дългове в Перник. Младата жена започва опасна война с местен корумпиран полицейски шеф, който отказва да плати дълга си.

В главните роли влизат

Алена Вергова и

Захари Бахаров,

а снимките се очакват да започнат другия месец.

“Тази есен зрителите на “Синелибри” ще имат достъп до над 70 отбрани, скандално многообразни литературни адаптации, разпределени в няколко модула. Става дума за (ко)продукции на близо 30 държави, “ексклузивни” национални и световни премиери, забелязани и отличени на най-влиятелните кинофоруми в света – Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан Себастиан и др.”, казват организаторите на официалната страница на фестивала.

За първи път в

състезателната програма

ще бъдат включени

и две нови

български адаптации

Мотото на тазгодишното издание е “Цивилизация на зрелището” - директна препратка към едноименното есе на нобеловия лауреат за литература Марио Варгас Льоса.

Откриването на “Синелибри” ще бъде на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаването на победителите в конкурсите за пълнометражен игрален филм по книга и за най-добър документален филм ще е на 3 ноември, също в зала 1.

Фестивалът се провежда всяка година от 2015-а насам, като представя нови екранизации на литературни произведения, създадени през различни епохи в отделни краища на света. Заради него у нас са гостували знаменитости като легендарната певица и актриса Силви Вартан, чешкия режисьор и носител на “Оскар” Иржи Менцел, френския режисьор Беноа Жако, италианския актьор Серджо Кастелито, американския писател Дъглас Кенеди, както и знаменитият му френски колега Фредерик Бегбеде.

Освен в София “Синелибри” тази година ще мине и през Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Перник.

