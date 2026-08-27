На "Аполония" "Ахинора" на Иван Милев гостува за часове. Галин Стоев с майсторски клас

Над 700 творци в концерти, изложби и спектакли в 11-те дни на празниците на изкуствата в Созопол

Повече от 70 концерта, представления, изложби, кинопрожекции на открито и срещи с писатели са част от програмата на празниците на изкуствата “Аполония”, които започват днес в Созопол.

Това е 42-ото издание на фестивала, което ще продължи 11 дни - до 6 септември. Ще се включат над 700 творци от сферата на музиката, театъра, киното, литературата и изобразителното изкуство.

Официалното откриване е в 20,30 ч в амфитеатър “Аполония” с концерта “Кръстопът на култури” на Нина Николина и фолклорен ансамбъл “Тракия”. По време на самата церемония по традиция ще бъде обявен носителят на престижната награда “Аполон Токсофорос”, която се връчва за изключителния принос за развитието и утвърждаването на българската култура.

Музикалната сцена ще предложи на своите посетители разнообразие от жанрове с концерти на едни от най-известните ни изпълнители.

Любителите на театралното изкуство ще имат възможността да гледат цели 11 спектакъла, десет от които ще бъдат представени на сцената на читалище “Отец Паисий”. За киноманите е предвидена селекция от игрални и документални филми. Литературната програма също е силно застъпена. Организирани са множество срещи с български автори, сред които са двамата, докоснали се до най-престижното литературно отличие “Букър” - Георги Господинов и Рене Карабаш, а Художествената галерия в Стария град ще се превърне в дом на поредица от различни изложби.

Кино под звездите - “Нина Роза”,

номиниран за “Оскар”,

и “Аврора” с Брено Плачидо

Филмовата програма на “Аполония 2026” е изцяло фокусирана върху съвременното българско игрално и документално кино. Прожекциите ще се състоят всяка вечер от 20,30 ч в лятното кино на Созопол.

Кинопанорамата се открива утре, 28 август, с дългоочаквания филм Made in EU на режисьора Стефан Командарев, който е колаборация между България, Германия и Чехия. Лентата е социална драма за шивачка от малък град, несправедливо обвинена за разпространяването на пандемия, която разкрива темата за съвременното робство и експлоатацията в българските предприятия.

Гергана Плетньова играе главната роля във филма на Стефан Камандарев Made in EU. Снимка: Архив

Сред акцентите в програмата е и новата българска комедия на Яна Титова “Брънч за начинаещи”. Тя привлича публиката с характерния за Титова съвременен и динамичен стил. Сюжетът разказва за фалиращи изобретатели, които организират бляскав обяд, за да спасят бизнеса си, но плановете им са провалени от появата на ексцентричното им семейство.

Зрителите ще могат да видят и “Нина Роза” с участието на Галин Стоев и Светлана Янчева. Лентата е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България, през февруари спечели “Сребърна мечка” за най-добър сценарий на кинофестивала в Берлин. Филмът бе избран да е канадското предложение за “Оскар” за международна продукция.

Брено Плачидо в сцена от филма "Аврора" Снимка: Сайта на "Аполония"

В афиша е включена и лентата “Платформата” с Китодар Тодоров, Бойко Кръстанов и Елеонора Иванова и комедийната драма “Рожден ден” на режисьора Ивайло Пенчев. На 1 септември програмата предлага две прожекции - на игралния филм “Невидимите деца” и документалния филм “Сизифовци”.

В останалите дни на фестивала публиката ще може да гледа филма по действителни събития “3.0 килограма щастие”, драмата “Жени извън употреба” и лентата с благотворителна кауза “Един грам живот”. В селекцията присъства и най-новият филм на Джеки Стоев - историческата драма “Аврора”. В нея участва синът на италианската кинолегенда Микеле Плачидо - Брено Плачидо.

Студенти от

НАТФИЗ и от

Художествената

академия

показват свои

картини

Художествената програма на тазгодишната “Аполония” ще покаже как изглежда съвременното българско визуално изкуство. Официалното откриване на изложбите е обявено за днес от 18 ч в Художествената галерия в Созопол.

Централното събитие е историческото първо гостуване на Художествената галерия - Казанлък, с две големи експозиции.

Първата от тях е “Иван Милев. Като чайка”. Тя дава изключителната възможност на посетителите на фестивала да видят само за няколко часа оригиналния шедьовър “Ахинора” от 1925 г., а самата изложба се фокусира върху военния период на художника около 1917 - 1918 г. Тогава Милев е служил в Тулча. Тук са обединени две направления от творчеството на казанлъшкия майстор - визуалното му наследство и фрагменти от малко познатите му литературни опити, лични писма и записки.

Втората експозиция на галерията в рамките на “Аполония” е концептуалната изложба “Островите в нас” с куратор Любен Малчев. Тя представлява site-specific инсталация, което означава, че е съобразена с архитектурата на сградата. Проектът обединява съвременни автори, които изследват метафората за острова като територия на духа, зона на вътрешна емиграция и самотност на творческия акт.

Младото поколение художници също има силно присъствие на фестивала. Те ще се представят чрез дипломните си проекти от Националната художествена академия. Техните произведения са подредени в Дуковата къща по случай 130-ата годишнина от основаването на академията.

Плакат от 12-ото Международно триенале на сценичния плакат Снимка: Сайта на "Аполония"

Официалната програма на “Аполония” включва и 12-ото Международно триенале на сценичния плакат в залите на галерията, както и самостоятелната изложба на Велика Прахова “Момичето вътре”, чието представяне е насрочено за 2 септември.

В афиша влизат още проектът “ПромениКартинката”, изложба на студенти, които учат “Сценография” в НАТФИЗ, експозицията “Атон в рисунки и фотографии” от Мирослав Дачев. Музикалното дуо DAS DOFFELGANGER ще представи своя музикален пърформанс и жива звукова инсталация Becoming на 2 септември от 20 ч в Художествената галерия в Созопол.

Весела Бабинова играе

Екатерина Велика, Мариус

Куркински сам се режисира

Театралната програма на “Аполония 2026” включва 11 подбрани спектакъла. Десет от тях ще се играят всяка вечер от 18,30 часа на сцената на читалище “Отец Паисий” в Созопол.

Мариус Куркински ще представи новия си моноспектакъл. Снимка: Архив

Специален акцент в театралната програма е новият моноспектакъл на Мариус Куркински “BG Мариус”. Той ще бъде представен в амфитеатър “Аполония” за разлика от останалите постановки. Спектакълът е създаден по произведения на български автори, а сценичната версия, режисурата и изпълнението са на самия актьор.

В афиша се нарежда и съвременият британски хит “Ефектът”. Пиесата на Люси Пребъл е режисирана от Яна Титова и предизвиква публиката със сблъсъка между науката и човешките емоции. В ролите са Валентина Каролева, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев и Стефан Додуров.

Сред най-вълнуващите и препоръчван от критиците е и спектакълът на Театър 199 “Новата танцувална зала” с Елена Телбис, Светлана Янчева и Кристина Янева. Към него се присъединяват и драмата “Деветдесет” на Младежкия театър. Режисьор е Ивайло Христов, а в главната мъжка роля е Владо Карамазов. Хитът на миналия сезон - “Велика” с Весела Бабинова на МГТ “Зад канала”, също ще бъде представен. Ще гостуват и Ели Скорчева и Димитър Маринов с “Деца на света” по текста на Стефан Цанев.

В програмата са включени също спектаклите “Мадам Йохан Щраус”, “Някой е объркал адреса”, “Уморените коне ги убиват, нали?”, “Етърви” и “Домът на нашите мечти”. По време на фестивала ще има и майсторски клас за актьори и режисьори с Галин Стоев, който ще завърши с представяне на участниците на 6 септември.

Георги Стоев

“Фондацията”

закриват

фестивала с

концерт за 75 г.

на Валди Тотев

Музикалната програма на “Аполония” обхваща над 25 концерта на сцените на амфитетър “Аполония” и Археологическия музей. Сред големите спектакли ще са рокшоуто на легендите Б.Т.Р., концертът на Д2, който е част от националното турне на групата “100 години”, както и поп вечерите с Влади Ампов-Графа и Орлин Павлов.

На същата сцена ще излязат още Камелия Тодорова, както и провокативният Иво Димчев. Супергрупата “Фондацията” закрива фестивала в Созопол на 6 септември със специален концерт. Той ще е посветен на 75-годишния юбилей на техния колега и любим приятел - музиканта Валди Тотев.

"Фондацията" ще почетат Валди Тотев с концерт.

Огромен е интересът към класическата сцена в Археологичекия музей от 19 ч. Тя ще посрещне Албена Данаилова, Румен Цветков и Александър Сомов в общ концерт. На същата сцена ще свирят Атанас Кръстев и Людмил Ангелов, цигуларите Светлин Русев и дъщеря му Клое Русев, както и музикантите от майсторския клас на цигуларката Албена Данаилова.

Програмата включва късни джаз концерти на Classic Impro Trio, Васил Петров и Ангел Заберски, както и на Живко Петров с проекта 56 minutes of Jazz (“56 минути джаз”). Александър Хинчев ще изпълни рецитал, а Румен Цветков, Александър Сомов и Виктория Василенко ще си партнират в общ концерт.

На 2 септември в амфитеатъра ще свирят “Концертмайсторите на “Аполония” със солисти Светлин Русев и Людмил Ангелов. В състава участват 13 изявени български музиканти, които работят в престижни оркестри в страната и чужбина. В програмата са включени още Raison d’etre, “Зодиак”, Мила Михова и Николай Стойков, Стефан Хаджиев и Инес Симеонова, както и Веско Стамболов.