11 години без Варненския балетен конкурс, ще има май през 2029 г.

Министерствата на културата и на туризма и общината ще правят 3-годишен бюджет за форума

През 2029 г. Варненският балетен конкурс, който с право се гордее, че е първото в света международно балетно състезание, ще навърши 11 години, в които не е провел нито едно свое издание.

За последен път конкурс, който по принцип се правеше веднъж на две години, имаше през 2018 г. Следващото му издание се падаше през 2020 г., но още през пролетта с избухването на пандемията бе обявено, че няма да се състои. Малко по-късно организаторите му от едноименната фондация изплюха камъчето: според тях парите, които са събрани, са крайно недостатъчни.

Впоследствие обаче се оказа, че това, макар да е истина, не е цялата. Всъщност още през 1992 г. основателят на конкурса доц. Емил Димитров основава частната фондация “Международен балетен конкурс Варна”, която успешно се справяше с провеждането му в новите условия. Още преди смъртта му през 2011 г. фондацията е патентовала както името, така и правата за провеждането му. Следващите издания на конкурса са изцяло частна инициатива, която, макар и със съдействието на община Варна и на куп спонсори, се провеждаше успешно.

Вероятно наследниците на доцент Димитров обаче просто имат други намерения как да осребрят наследството на фондацията или имат някакви съображения, които упорито отказват да споделят публично. Но споровете за марката стоят неразрешени и до днес. Никой друг няма право да провежда този конкурс, а фондацията отказва да го прави или поне претендира за големи суми от общината, които Варна не може да осигури.

Преди няколко седмици при посещение в морската столица министрите на културата Евтим Милошев и на туризма Илин Димитров споделиха, че се създава работна група, която да разреши спора, така че през 2028 г. да се проведе издание на балетното състезание.

Министерството на културата поема административния и организационния контрол за актуализиране на формата спрямо съвременните изисквания на балетното изкуство и ще съдейства за окончателното изясняване на спора с патентованата марка между общината и фондацията, каза Милошев.

Д-р Илин Димитров пък съобщи, че ведомството му ще отговаря за международния маркетинг на събитието, включването му в националната туристическа реклама и преговорите за осигуряване на допълнителни полети до летище Варна, тъй като на културно събитие от такъв мащаб се гледа като на средство за удължаване на туристическия сезон. На преден план - Красимира Колдамова като председател на журито на едно от последните издания на Варненския балетен конкурс. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Самата община в лицето на кмета Благомир Коцев пък се ангажира да направи цялостен ремонт на Летния театър в Морската градина, чието състояние също отдавна е тема на спорове между организаторите на конкурса и общината.

Според информация на “24 часа” има конкретни срокове за подготовката. Проблемът с авторските права заедно с приемането на 3-годишен бюджет за провеждането трябва да се уредят до средата на 2027 г. До края на същата година трябва поне да е стартирал ремонтът на открития театър, което означава, че в близките месеци общината трябва да стартира обществена поръчка за ремонта.

Крайната цел е пълното възстановяване да стане факт през лятото на 2029 г.